فاو: نحاول الوصول للأماكن المهددة بالمجاعات في السودان بشكل عاجل

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة فاو، إنّ السودان كان يطلق عليه يوماً ما سلة الغذاء العربي، موضحًا، أنه بأزمة لا ترجع إلى القدرة الزراعية أو القدرة على الإنتاج بل بسبب النزاع وعرقلة الوصول الإنساني

بؤر مجاعة متركزة في أماكن النزاعات

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: "اليوم نتكلم على بؤر مجاعة متركزة في أماكن النزاعات تحديداً في الفاشر وكادوقلي وبعض المخيمات للنازحين داخلياً التي مُنعت حق الوصول إلى الغذاء".

وتابع: ليس ذلك فقط، المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية لم تتمكن من الوصول إلى هذه الأماكن لإيصال المساعدات اللازمة في الوقت المناسب، ومع ذلك هناك مجهودات كبيرة جداً تقوم بها الفاو مع مجموعة المساعدات الإنسانية لإمكانية الوصول إلى هؤلاء وإنقاذ هذه المجاعة".

وواصل: "حجم الكارثة كبير جداً في السودان، لأننا نتكلم على عدد كبير، وإن كان السودان، وللأسف، الكارثتين في غزة والسودان هما بصنع الإنسان وليست بصنع الظروف الطبيعية، لا مجاعة لا جفاف ولا فيضانات ولا مع وجود هذه الكوارث، ولكن ما زال أزمة التي تسبب فيها النزاعات والصراعات والحروب هي الأكبر في ذلك الوقت".

وأتم: "نحن نحاول الوصول إلى هذه الأماكن المهددة بالمجاعات بشكل عاجل، وربما سأعطيك بعض التفصيل لما تقوم به الفاو في السودان".