9 طرق لسداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2025

مصطفى بكري: الشعب المصري عليه أن يواجه ويقف أمام أي خطر يجابه الدولة
مصطفى بكري: مصر تتعرض للعديد من المؤامرات الخارجية .. وأرحب بالمعارضة الوطنية
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يبحث الكثيرون عن طرق سداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفبر 2025، حيث أتاحت الدولة عدد كبير من الوسائل الإلكترونية لسداد فاتورة الكهرباء دون الحاجة إلى انتظار المحصل أو زيارة الفروع، في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات الدفع على المواطنين في مختلف المحافظات.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها في التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا 

أتاحت الوزارة أكثر من 9 طرق رسمية ومعتمدة يمكن من خلالها سداد فواتير الكهرباء الشهرية بشكل آمن وسهل، سواء من خلال الإنترنت أو عبر المحافظ الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي.

وتأتي هذه الوسائل كالتالي:

أولًا: عبر الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي يتيح للمواطنين إمكانية الاستعلام وسداد الفاتورة إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي: https://www.eehc.gov.eg/ 

ثانيًا: من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، التي تقدم جميع خدمات الكهرباء مثل الاستعلام، تقديم الشكاوى، وسداد الفواتير عبر الرابط: https://eservices.eehc.gov.eg/ 

ثالثًا: عن طريق منافذ التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع المحافظات، والتي يزيد عددها عن 60 ألف مركز تحصيل وتشمل:

  • مكاتب البريد المصري
  • مصاري
  • Bee
  • أمان
  • وقتي
  • تمام
  • سداد
  • ممكن
  • ضامن
  • البنك الزراعي المصري

رابعًا: من خلال شركة فوري، التي تمتلك أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل لفواتير الكهرباء على مستوى الجمهورية.

خامسًا: عبر المحافظ البنكية التابعة لـ 12 بنكًا مصريًا، وذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول لكل بنك على (App Store أو Play Store)، وتشمل البنوك التالية:

  • البنك الأهلي المصري
  • بنك مصر
  • بنك الإسكندرية
  • بنك CIB
  • بنك Blom
  • بنك Credit Agricole
  • بنك أبو ظبي الإماراتي
  • بنك عودة
  • بنك الإسكان والتعمير
  • بنك QNB
  • بنك قناة السويس
  • بنك NBK

سادسًا: عبر محافظ شركات المحمول المختلفة، من خلال تحميل تطبيق كل شركة على الهاتف الذكي، سواء من متجر App Store أو Play Store، وتشمل شركات: فودافون كاش، أورنج كاش، اتصالات كاش، ووي باي.

سابعًا: باستخدام تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول، والذي يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية الرسمية، ويتيح سداد الفواتير بخطوات بسيطة دون الحاجة للتوجه لأي مكان.

ثامنًا: من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المشاركة في الخدمة، والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة منتشرة في أنحاء الجمهورية، تتيح للمواطنين سداد الفواتير مباشرة باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان.

تاسعًا: عن طريق تطبيق "سهل" الإلكتروني، الذي يتيح سداد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت بسهولة من خلال الهاتف المحمول بعد تحميله من (App Store أو Play Store).

دعم التحول الرقمي في قطاع الكهرباء

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الكهرباء لدعم التحول الرقمي الكامل للقطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتوسيع قنوات التحصيل الرقمية التي تقلل من التعاملات الورقية وتحد من الازدحام في مكاتب الكهرباء.


وأكدت الوزارة أن استخدام هذه القنوات الإلكترونية لا يقتصر على سداد الفواتير فقط، بل يشمل أيضًا خدمات الاستعلام عن الفواتير، تقديم الشكاوى، وتحديث البيانات الخاصة بالمشتركين.

تحذير من المواقع غير الرسمية

كما شددت وزارة الكهرباء على ضرورة التأكد من استخدام الروابط الرسمية المعتمدة فقط أثناء السداد الإلكتروني، محذّرة من التعامل مع أي مواقع أو تطبيقات مجهولة قد تستغل المواطنين، مؤكدة أن جميع المنصات المعتمدة مذكورة عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء.

