أخبار البلد

كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025

محمد غالي

تشهد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025 اهتماما مُتزايدًا من المواطنين في مختلف المحافظات، مع اقتراب مواعيد السداد الشهرية وحرص العديد منهم على البحث عن طرق إلكترونية سهلة وآمنة لدفع الفواتير دون الحاجة إلى زيارة فروع شركات التوزيع.

كيفية دفع فاتورة الكهرباء

وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع البنوك وشركات الدفع الإلكتروني على توفير منظومة متكاملة تتيح سداد الفواتير بعدة وسائل رقمية ومنافذ تحصيل معتمدة، إلى جانب توعية المواطنين بطرق ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الخريف الذي يشهد استمرار استخدام أجهزة التكييف في بعض المناطق.

وتتيح الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية وسدادها إلكترونيا بخطوات بسيطة، تبدأ بالدخول إلى بوابة الخدمات واختيار بند الاستعلام عن الفواتير، ثم تحديد اسم المحافظة التابع لها المستخدم، وإدخال رقم العداد المكون من عشرة أرقام، لتظهر بعدها تفاصيل الاستهلاك والقيمة المستحقة.

ويمكن عقب ذلك اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء عبر بطاقات الائتمان أو المحافظ البنكية أو تطبيقات الدفع المختلفة، لتتم العملية خلال دقائق دون عناء.

كما توفر الوزارة للمشتركين العديد من الوسائل لتسديد الفواتير بما يتناسب مع كل فئة من المواطنين، من خلال ماكينات التحصيل الإلكترونية المنتشرة في مكاتب البريد ومنافذ الدفع المعروفة مثل أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن، مصاري، البنك الزراعي، وBee، إلى جانب أكثر من 60 ألف مركز معتمد لتحصيل الفواتير في أنحاء الجمهورية، مما يسهل عملية الدفع في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء 2025

ومن جانب آخر، تتيح 12 محفظة بنكية إمكانية سداد فواتير الكهرباء عبر الهاتف المحمول، وتشمل محافظ بنوك الأهلي، مصر، الإسكندرية، CIB، بلوم، كريدي أجريكول، أبو ظبي الإماراتي، عودة، الإسكان والتعمير، QNB، قناة السويس وNBK، حيث يمكن تنزيل التطبيقات الخاصة بهذه البنوك من متجري App Store وPlay Store لتفعيل الخدمة.

كما تدعم شركات الاتصالات الكبرى السداد عبر تطبيقاتها الرسمية، إضافة إلى تطبيق My Fawry الذي يعد من أكثر التطبيقات استخدامًا في عمليات الدفع الإلكتروني داخل مصر.

وإلى جانب الوسائل البنكية، يمكن للمواطنين السداد عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في المحافظات والتي يبلغ عددها نحو عشرة آلاف ماكينة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر الذي يوفر خدمات الاستعلام والدفع لجميع شركات التوزيع التابعة.

كما تنتشر أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل تابعة لشركة فوري تتيح إتمام السداد في أي وقت على مدار اليوم.

وفي إطار جهود التوعية بترشيد الاستهلاك، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من الإرشادات الخاصة باستخدام أجهزة التكييف، من أبرزها ضبط درجة الحرارة على 28 درجة مئوية لتقليل استهلاك الطاقة، وتنظيف الفلاتر الداخلية بانتظام لضمان كفاءة التشغيل، والتأكد من مناسبة قدرة الجهاز لمساحة الغرفة لتجنب التشغيل المفرط، مع ضرورة إيقاف تشغيل التكييف عند مغادرة المكان.

وتسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتخفيف الضغط على مكاتب التحصيل، إلى جانب ترسيخ الوعي بأهمية ترشيد الطاقة بما يحقق الاستدامة ويحافظ على موارد الدولة، وهو ما يعكس تطورا ملموسا في الخدمات الحكومية الرقمية التي تستهدف تسهيل حياة المواطنين وتقليل الأعباء اليومية عنهم.

