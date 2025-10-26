استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2025 تحظى باهتمام أصحاب العدادات القديمة، إذ يبحث المواطنون خلال أيام قليلة عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2025 وكيفية سدادها أونلاين من المنزل، خصوصًا بعد ما أتاحت وزارة الكهرباء كثيرًا من الخدمات الإلكترونية، تيسيرًا على المواطنين، بما فيها خدمة الاستعلام إلكترونيًا عن الفاتورة وخطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين.





طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2025 أونلاين من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء عبر اتباع الخطوات الآتية..

ادخل إلى موقع وزارة الكهرباء

اضغط على خانة «الخدمات».

انقر على خانة «الاستعلام عن الفواتير».

اختر شركة الكهرباء التابع لها على مستوى أنحاء الجمهورية (مدونة على فواتيرك السابقة).

اكتب البيانات المطلوبة بدقة.

أدخل قراءة العداد.

أدخل الكود الخاص بك.

انقر على خانة «استعلام».

ظهور الرسوم المقرر دفعها.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء نوفمبر 2025 أونلاين



يمكنك سداد فاتورة الكهرباء لشهرنوفمبر 2025، إلكترونيًا من خلال موقع الشركة القابضة للكهرباء، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة للكهرباء.

انقر على خانة «دفع الفاتورة».

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب العداد.

اكتب بيانات العداد بدقة.

اكتب كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

انقر على خانة «ادفع».

ونعمل وزارة الكهرباء على تغيير جميع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقد الدفع والتي يمكن شحن الكارت الخاص بها دزن انتظار فاتورة الكهرباء



مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع



1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك