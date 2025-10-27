المشدد 10 سنوات لـ 16متهما انتحلوا صفة رجال الشرطة ونصبوا كمينا بالطريق الصحراوي

أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن، حكمها على التشكيل العصابي المكون من 16 متهما بتهمة سرقة سيارة إحدى الشركات بمدينة السادات تحمل مبالغ مالية يتم توريدها لصالح الشركة.

المشدد 10 سنوات لـ ١٦ متهما انتحلوا صفة رجال الشرطة ونصبوا كمينا بالطريق الصحراوي

على طريقة الأفلام هوليود الأمريكية، حيث قام المتهمون الـ16 بانتحال صفة رجال الضبط وعمل كمين على طريق إسكندرية - القاهرة الصحراوي الحارة الداخلية واستيقاف المجني عليهم حال استقلالهم سيارة الشركة التي يعملون بها وقاموا بإنزالهم من السيارة وتقييدهم وتغطية أعينهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبالغ المالية الخاصة بإحدى الشركات بمدينة السادات.

كما قاموا بخطف المجني عليهم وتقييدهم وتغطية أعينهم وباعدوا بينهم وبين السيارة قيادتهم وأعين الناس ثم قاموا بتركهم بالطريق العام ليتمكنوا من تنفيذ جريمتهم محل الاتهام السابق المتهمين من الأول حتى الخامس عشر تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية إلا وهي ( وظيفة رجال الضبط ) من غير أن تكون لأيا منهم صفة رسمية من الحكومة او إذن منها على النحو المبين بالتحقيقات، وأخفت المتهمة السادسة عشر الأموال المتحصلة من الجريمة محل الاتهام الاول مع علمها بذلك.

وكانت مباحث السادات قد توصلت للتشكيل العصابي وتمكنت من القبض على أفراد التشكيل بعد البلاغ في 72 ساعة فقط وتمكنت من القبض 16 متهما من بين الـ16 متهما بعد الحصول على إذن النيابة العامة ومن بين المتهمين اثنان من العاملين بالشركة .