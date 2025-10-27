أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالتعدى بالضرب على طفلين بالغربية.

القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل "والدة الطفلين" مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بقصد تقويم سلوك طفليها، كما أضافت أن الواقعة منذ عدة أشهر وقيامها بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لإرساله لطليقها "والد الطفلان" لإثبات مُعاناتها فى رعايتها لهما ، وأن الطفلان حالياً يقيمان رفقة والدهما منذ 3 أشهر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.