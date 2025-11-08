خلافات على أولوية المرور.. القبض على سائق توكتوك تعدى على قائد سيارة ببولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته بإستخدام عصا خشبية لخلاف على أولوية المرور بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بمنطقة كرداسة)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 31/10/2025 وحال سيره بسيارته الملاكى "سارية التراخيص" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور حدثت مشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" لخلاف على أولوية المرور قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته مستخدماً عصا خشبية.

أمكن تحديد وضبط المشكو فـى حقه (مقيم بدائرة القسم) والتوك توك قيادته وبحوزته الأداة المستخدمة فـى التعدى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.