سميرة أحمد ومحمود سعد يستقلان توكتوك في شوارع الدرب الأحمر

حلت الفنانة سميرة احمد ضيفة على الإعلامي محمود سعد في حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار ".

وقامت الفنانة سميرة أحمد والإعلامي محمود سعد بركوب توكتوك فور وصولهما منطقة الدرب الأحمر والسير في شوارع المنطقة لاستعادة ذكريات سميرة أحمد.

واستقبل أهالي الدرب الأحمر الفنانة سميرة أحمد بحفاوة كبيرة وحب.

وقالت سميرة أحمد :" أخويا أتولد في الدرب الأحمر وعشنا في الدرب الأحمر سنوات طويلة ".

وأكملت سميرة أحمد:" أنا كنت باخد مصروف نص فرنك زمان وعشت انا و6 من أخواتي في منزل الدرب الأحمر ".