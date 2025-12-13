قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإخوة الأعداء..بسبب الميراث يحتجزون شقيقتهم فى مصحة نفسية
وفاة وزير التموين الأسبق أبو زيد محمد أبو زيد
قصة 5 كيلو لحمة تثير أزمة فى الموسيقيين.. النقيب رفض طلبه.. وعاطف إمام: كذب وافتراء
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد داود يبدأ تصوير مسلسل بابا وماما جيران لعرضه رمضان 2026

النجم احمد داود
النجم احمد داود
أوركيد سامي

نشر  النجم أحمد داود ، صورة من أول يوم تصوير مسلسله بابا وماما جيران، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي،  استعدادا لطرحه في الموسم الرمضاني 2026 .

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبد الوهاب .

وفي سياق آخر، انطلاق الموسم الجديد من برنامج الكونتينر لـ أحمد داود ، بعد النجاح الكبير للمواسم الماضية
ويعرض الموسم الجديد من البرنامج قصص نجاح جديدة عن الصناعة المصرية في كل المجالات، ويزور مصانع سيارات و جلود و أجهزة كهربائية و تمور و غيرهم، والبرنامج من إنتاج ميديا هب .

وفي سياق آخر، يعرض الآن على منصة شاهد فيلم الهوى سلطان وهو من بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، احمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي .

وفي سياق آخر، تعاقد أحمد داود على مسلسل موسم رمضان ٢٠٢٦ بعنوان بابا وماما جيران مع المنتج صادق الصباح والعرض على mbc .

وقد انتهى أحمد داود من تصوير فيلميه الكراش وإذما وفي انتظار عرضهما في ٢٠٢٦.

فيلم الكراش بطولة النجم أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

فيلم إذما، بطولة أحمد داود، سلمى ابو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق ، في أول تجربه له خلف الكاميرا ، ويستند إلى روايته الصادرة عام 2020، والتي لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا في العالم العربي ، ومن إنتاج ذا بروديسورز لهاني أسامة .

وفي سياق آخر، فاز أحمد داود بجائزه التميز والابداع في مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025، وايضا فاز بجائزة أفضل ممثل دور أول في المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، وأيضًا فاز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة في كاس انرجي الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 .

ويعد أحدث أعمال أحمد داود هو مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 وشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والمسلسل متكون من 15 حلقة وعرض حصرياً على منصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
الفواكه الغنية بفيتامين C
أعراض سرطان الثدي
عضو هيئة التدريس
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

