أحمد داود يبدأ تصوير مسلسل بابا وماما جيران لعرضه رمضان 2026

نشر النجم أحمد داود ، صورة من أول يوم تصوير مسلسله بابا وماما جيران، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لطرحه في الموسم الرمضاني 2026 .

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبد الوهاب .

وفي سياق آخر، انطلاق الموسم الجديد من برنامج الكونتينر لـ أحمد داود ، بعد النجاح الكبير للمواسم الماضية

ويعرض الموسم الجديد من البرنامج قصص نجاح جديدة عن الصناعة المصرية في كل المجالات، ويزور مصانع سيارات و جلود و أجهزة كهربائية و تمور و غيرهم، والبرنامج من إنتاج ميديا هب .

وفي سياق آخر، يعرض الآن على منصة شاهد فيلم الهوى سلطان وهو من بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، احمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي .

وقد انتهى أحمد داود من تصوير فيلميه الكراش وإذما وفي انتظار عرضهما في ٢٠٢٦.

فيلم الكراش بطولة النجم أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

فيلم إذما، بطولة أحمد داود، سلمى ابو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق ، في أول تجربه له خلف الكاميرا ، ويستند إلى روايته الصادرة عام 2020، والتي لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا في العالم العربي ، ومن إنتاج ذا بروديسورز لهاني أسامة .

وفي سياق آخر، فاز أحمد داود بجائزه التميز والابداع في مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025، وايضا فاز بجائزة أفضل ممثل دور أول في المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، وأيضًا فاز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة في كاس انرجي الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 .

ويعد أحدث أعمال أحمد داود هو مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 وشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والمسلسل متكون من 15 حلقة وعرض حصرياً على منصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.