شعبة المواد الغذائية: 75 يوما على رمضان وجميع السلع متوفرة

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن جميع السلع متوفرة في الأسواق وبكميات كبيرة، وأنه لا يوجد نقص بأي سلعة، موضحا أن المعروض أعلى من الطلب.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الفترة الأخيرة بعد زيادة المعروض وقيام الدولة بفتح منافذ كثيرة للسلع الغذائية، انخفضت بعض أسعار السلع الأساسية.

وأشار إلى أن الأسواق تستعد حالياً لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث لم يتبق على حلوله سوى أقل من 75 يوماً، ولذلك ننصح المواطنين بتجنب شراء كميات تفوق احتياجاتهم والاكتفاء فقط بشراء الضروريات لتلبية المتطلبات الأساسية.



أسعار منتجات الألبان

وردا على سؤال "هل أسعار منتجات الألبان ارتفعت خلال الفترة الأخيرة مع بداية موسم الشتاء" وقال إن هذا الكلام غير صحيح، وأن منتجات الألبان في فصل الشتاء تكون أكثر وفرة.