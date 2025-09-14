فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه

يترقب المسلمون موعد شهر رمضان2026 وموعد أول أيامه خلال الأشهر المقبلة، حيث ازدادت عمليات البحث عن موعد شهر رمضان فلكياً الذي ننتظره كل عام لنعيش في أجواءه الروحانية المختلفة.

متى يبدأ شهر رمضان في عام 2026؟

وجاء ذلك من أكثر الأسئلة المتداولة على جوجل، حيث بدأ المسلمون البحث عن موعد رمضان2026 وأول أيامه، والمقرر في 17 فبراير المقبل .

موعد أول أيام رمضان 2026 فلكياً

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعاهد الفلكية الرسمية، فإن موعد أول أيام شهر رمضان 2026 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، ليبدأ الشهر المبارك في يومه الأول بصيام المسلمين حول العالم، وينتهي مساء الخميس 19 مارس 2026، على أن يكون عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس 2026.

الرؤية الشرعية رمضان 2026

وقد يختلف موعد رمضان 2026 يومًا واحدًا حسب الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، لكن الحسابات الفلكية تظل مؤشرًا دقيقًا لاستعداد الأسر والمؤسسات لهذا الشهر الفضيل.

موعد تحري هلال رمضان 2026

من المتوقع أن تتحرى الدول الإسلامية هلال شهر رمضان 2026 مساء يوم الإثنين 16 فبراير 2026، لتحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2026 رسميًا بناءً على الرؤية الشرعية، وذلك وفقًا للتقاليد الإسلامية المتّبعة كل عام.

كم يومًا باقيًا على رمضان 2025؟

ومن الآن وحتى رمضان 2026، يتبقى 5 أشهر على حلول رمضان 2026 .

و يتبقى أقل من 200 يومًا على الشهر الكريم، لذا يترقب الكثيرون موعد شهر رمضان المبارك 2026 وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد رمضان 2026 باليوم والتاريخ

ووفقاً للحسابات الفلكية المعتادة، فمن المقرر أن يحل لعينا رمضان 2026 يوم الثلاثاء 17 فبراير وينتهى السبت 21 مارس، ويكون عيد الفطر2026 22 مارس .

دعاء استقبال شهر رمضان2026

هناك دعاء ثابت في السنة النبوية لرؤية هلال أي شهر هجري، بما في ذلك شهر رمضان، فعن الصحابي الجليل طلحة بن عبيدالله، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ إذا رَأى الهلالَ قالَ: "اللَّهمَّ أهلِلهُ علَينا باليُمنِ والإيمانِ والسَّلامَةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ".

رمضان 2026 في مصر والسعودية

بحسب الحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان 2026 سيبدأ في مصر والسعودية يوم الخميس 19 فبراير، مع احتمال أن يسبق ذلك بيوم واحد فقط إذا ثبتت الرؤية مساء الثلاثاء 17 فبراير هذا الموعد يثير اهتمام المواطنين بشدة نظرًا لما يحمله الشهر الكريم من روحانيات وأعمال خير وطاعات ينتظرها المسلمون بشغف كل عام

أدعية استقبال شهر رمضان

- اللهم بلغنا ومضان ونحن في أحسن حال، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من أولئك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم تقبل مني طاعتي، واكتب لي الأجر العظيم.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم أعنا على الصيام والصلاة وصالح الأعمال، وتقبل منا واجعلنا من أهل الجنة الصائمين التائبين.

- اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا من عتقائك من النار.

- اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهر تملأ فيه الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا وأن ترزقنا فيه الخير كله.

- اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه.