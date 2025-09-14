طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول

أنهى طلائع الجيش الشوط الأول متقدما على مودرن سبورت بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليا باستاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات الجولة السادسة.

ويحل، فريق مودرن سبورت ضيفًا على فريق طلائع الجيش ضمن سادس جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile في تمام الخامسة مساءً على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

سجل إسماعيل أجورو هدف التقدم للطلائع الجيش في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة مدافع مودرن سبورت لينفذها بشكل رائع في وسط المرمى وتحرك محمد أبو جبل إلى اليمين.



وخاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أبو جبل خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، رشاد المتولي.

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا، محمود ممدوح.

