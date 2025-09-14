تحرك قوي من إدارة الزمالك لحل أزمة مستحقات اللاعبين

كشف الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، عن تحرك إدارة الزمالك لحل أزمة المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إدارة الزمالك تتحرك بقوة لحل أزمة مستحقات اللاعبين قبل لقاء الإسماعيلي".

في سياق متصل رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، فكرة رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، مؤكداً تمسكه بجميع العناصر الأساسية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن الفترة الماضية شهدت تلقي النادي عروضاً رسمية من أجل التعاقد مع محمد شحاتة نجم وسط الفريق، إلا أن الإدارة رفضت مناقشتها بشكل قاطع.