بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على ثلاث اتفاقيات بترولية جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف و الانتاج للبترول والغاز ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الاستثمارات وجذب شركاء عالميين للبحث عن البترول والغاز في مصر.

الاتفاقية الاولى

الاتفاقية الأولى: تهدف إلى إعادة إسناد منطقة شمال سيناء البحرية لشركات برينكو مصر ، باستثمارات قدرها 46 مليون دولار لحفر 3 آبار، ومنحة توقيع مليون دولار ، ووقعها المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول مع المهندس رأفت البلتاجى المدير العام وممثلا عن شركات برينكو ، وبحضور جون روك الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية المالكة لشركات برينكو مصر .

الاتفاقية الثانية

الاتفاقية الثانية: اتفاقية التزام بمنطقة شرق الحمد لصالح شركة دراجون أويل الاماراتية عقب فوزها بمزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول، باستثمارات تبلغ 40.5 مليون دولار لحفر 3 آبار، ومنحة توقيع قيمتها 4.5 مليون دولار ، ووقعها الرئيس التنفيذى لهيئة البترول المهندس صلاح عبدالكريم مع طيب حوير المدير التنفيذى لعمليات الشركة بحضور عبدالكريم المازمى رئيس شركة دراجون اويل .

الاتفاقية الثالثة

والاتفاقية الثالثة مع شركة اباتشى العالمية خاصة بالمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية بإضافة 5 مناطق بحث جديدة، باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار، تشمل حفر 14 بئراً، ومنحة توقيع قيمتها 25 مليون دولار ، وقعها الرئيس التنفيذى للهيئة مع جريج ماكدانيال النائب الأول لرئيس شركة اباتشى للأصول الدولية ومديرها العام فى مصر .

وعقب التوقيع ، أكد المهندس كريم بدوي أن هذه الاتفاقيات تعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، وتبرز نجاح الوزارة في طرح مزايدات جاذبة وتطبيق سياسات تحفيز ساهمت في فتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف ، بما يدعم خطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي.