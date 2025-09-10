وزير البترول يبحث مع شلمبرجير العالمية التعاون في التطوير التكنولوجي لمجال البحث عن الغاز

على هامش مشاركته في مؤتمر GASTECH 2025 المنعقد بإيطاليا ، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع وفد من شركة شلمبرجير العالمية (SLB) برئاسة خيسوس لاماس رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول والشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيات الحديثة للبحث والاستكشاف والإنتاج، حيث استعرض وفد الشركة خططها لدعم أنشطة البترول المصري من خلال حلول فعالة مثل المسح السيزمي البحري بتقنية OBN، والتحليل الرقمي المتكامل للبيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تفسير البيانات الجيولوجية.

رفع كفاءة الحقول المنتجة

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في رفع كفاءة الحقول المنتجة، وتطوير نظم التحول الرقمي، وتوسيع برامج التدريب الفني للكوادر المصرية، بجانب بحث فرص جديدة للشراكة في ضوء الفرص الاستثمارية المطروحة والمناطق الجديدة للبحث والاستكشاف بالبحر المتوسط ، خاصة وان الشركة لها تاريخ ممتد كشريك استراتيجي في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات، وعلى رأسها مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG و مشروعات المسح السيزمى الإقليمي بالبحر الأحمر و خليج السويس.

تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية

وأكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لدعم الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة لدعم اهداف الوزارة في زيادة الاكتشافات والإنتاج مع الحفاظ على اعلى درجات السلامة والاستدامة البيئية

من جانبهم، اكد مسئولو الشركة على أهمية مصر كشريك استراتيجى ، والتزامهم بالتعاون الفعال و توسيع اعمال الشركة في مصر ودعم برامج نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات، بما يواكب أحدث التطورات العالمية في صناعة البترول.