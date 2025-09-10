تعاون بين شركة مياه الشرب بالقاهرة ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء

عقدت شركة مياه الشرب بالقاهرة اجتماعاً مشتركاً مع ممثلى معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء التابع للمركز القومي لبحوث المياه، بهدف بحث سبل التعاون المشترك في مجالات تطوير قطاع المياه.

ترأس الاجتماع المهندس الاستشاري مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة، بحضور كل من : الدكتورة نهى كمال محمد - مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، والدكتور مصطفى أبو زيد - استشاري بالمعهد، إلى جانب المهندس أشرف قاسم رئيس قطاع المشروعات ومجموعة كبيرة من السادة المهندسين مديرى الإدارات الفنية بالشركة.

ركز الإجتماع على دراسة أوجه التعاون بين شركة مياه الشرب بالقاهرة ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء فى مجالات اختبار طلمبات المياه وإجراء القياسات المختلفة عليها وقياسات التصرف ، كما تناول الاجتماع عرض تقديمى قدمه الدكتور مصطفى ابو زيد تناول امكانات معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء والتكنولوجيات المستخدمة فى تصميم وتنفيذ انظمة الحماية الكاثودية لخطوط مياه الشرب بهدف إطالة العمر الإفتراضى لهذه الخطوط.

احدث تقنيات الذكاء الإصطناعى

كما تضمن الإجتماع عرض تفصيلى لتجربة شركة مياه الشرب بالقاهرة فى استخدام احدث تقنيات الذكاء الإصطناعى قدمته المهندسة ولاء السروجى مدير عام نظم وتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى بالشركة فى مجال تطبيق منظومة المراقبة المستمرة لجودة المياه والتحليل التنبؤى لتغير عناصر المياه بإستخدام الذكاء الإصطناعى واستخدام حساسات ذكية للقياس اللحظى لعناصر جودة المياه وربطها مع قطاع المعامل بالشركة لتقليل الفاقد فى المواد المستخدمة فى معالجة المياه والتدقيق فى الجرعات المستخدمة فى تنقية المياه والإكتشاف المبكر والتعامل مع اى مشكلات تطرأ على مصادر المياه من حيث تغير طبيعتها.

واعرب المهندس مصطفى الشيمى عن ترحيبه بالتعاون مع معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء فى مجال تصنيع طلمبات المياه ومكوناتها محليا بقصد تحقيق الإكتفاء الذاتى ، ووجه بتشكيل لجنة مشتركة من المهندسين العاملين بالشركة و الباحثين بمعهد الميكانيكا والكهرباء لتنفيذ زيارات ميدانية لمحطات انتاج المياه التابعة للشركة وإجراء القياسات اللازمة على طلمبات المياه وتنفيذ التوصيات اللازمة لرفع كفاءتها ، وكذلك فحص خطوط المياه الرئيسية لتنفيذ انظمة الحماية الكاثودية لها.



