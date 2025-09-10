قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يناقش توسع مشروعات إيني بشرق المتوسط

وزير البترول خلال الاجتماع
وزير البترول خلال الاجتماع
قسم الاقتصاد

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة إلى مقر شركة "إيني" بمدينة ميلانو تلبية لدعوة رئيس الشركة، حيث كان في استقباله كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة وكبار مسئوليها، حيث تعد أحد أكبر المستثمرين بقطاع الطاقة المصري.

عقد الجانبان جلسة مباحثات أعرب خلالها الوزير عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القوية والممتدة مع "إيني" ، وتم استعراض موقف أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر، وخطط العمل المستقبلية، إلى جانب متابعة أعمال التنمية بحقل ظهر ومشروعات وخطط الاستكشاف والإنتاج بعدد من مناطق عمل الشركة بالبحر المتوسط.

توسع مشروعات إيني

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الإقليمي في ظل توسع مشروعات إيني بشرق المتوسط ، وتم في هذا الإطار مناقشة تسريع تنفيذ المشروع الاستراتيجي لربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية التحتية المصرية.

وفي ختام الزيارة، وجه الوزير الدعوة للرئيس التنفيذي لشركة إيني للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، مؤكداً أن مشاركته في النسخة الماضية وإلقاءه لكلمة افتتاحية هامة مثلت أحد العوامل المؤثرة بقوة في نجاح فعاليات المؤتمر.

وزير البترول قطاع الطاقة شرق المتوسط مشروعات إيني إيجبس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يؤكد على أهمية الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ الغربية

استجابة لأولياء الأمور.. محافظ الغربية: تخفيض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني

صورة موضوعية

انطلاق أعمال ترميم عاجلة لشوارع بالغردقة لتحقيق السيولة المرورية

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

لوحات السيارات
لوحات السيارات
لوحات السيارات

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك

فيديو

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

المزيد