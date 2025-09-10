وزير البترول يناقش توسع مشروعات إيني بشرق المتوسط

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة إلى مقر شركة "إيني" بمدينة ميلانو تلبية لدعوة رئيس الشركة، حيث كان في استقباله كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة وكبار مسئوليها، حيث تعد أحد أكبر المستثمرين بقطاع الطاقة المصري.

عقد الجانبان جلسة مباحثات أعرب خلالها الوزير عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القوية والممتدة مع "إيني" ، وتم استعراض موقف أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر، وخطط العمل المستقبلية، إلى جانب متابعة أعمال التنمية بحقل ظهر ومشروعات وخطط الاستكشاف والإنتاج بعدد من مناطق عمل الشركة بالبحر المتوسط.

توسع مشروعات إيني

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الإقليمي في ظل توسع مشروعات إيني بشرق المتوسط ، وتم في هذا الإطار مناقشة تسريع تنفيذ المشروع الاستراتيجي لربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية التحتية المصرية.

وفي ختام الزيارة، وجه الوزير الدعوة للرئيس التنفيذي لشركة إيني للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، مؤكداً أن مشاركته في النسخة الماضية وإلقاءه لكلمة افتتاحية هامة مثلت أحد العوامل المؤثرة بقوة في نجاح فعاليات المؤتمر.