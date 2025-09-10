استقرار أسعار النحاس مع ترقب الأسواق لبيانات القروض الصينية والتضخم الأمريكي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
اكتشفها في أولها.. أعراض سرطان القولون
مجلس الوزراء يُدين الاعتداء السافر على قطر
اقتصاد

 حافظت أسعار النحاس على استقرارها فوق مستوى 9,900 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، في ظل حالة من الترقب في الأسواق لصدور بيانات القروض من الصين، أكبر مستهلك للمعادن، وكذلك أرقام التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تلعب دورا حاسما في تحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وفق وكالة بلومبيرج.
ومن المقرر صدور بيانات القروض الصينية خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبرالجاري. وفي الولايات المتحدة، تتوقع الأسواق المالية خفضا في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، مع احتمال ضعيف لخفض بمقدار نصف نقطة. 
ومن المرجح أن يؤثر تقرير التضخم الأمريكي، المقرر صدوره يوم الخميس، على احتمالية هذا الخفض الأكبر.
وعادة ما يؤدي خفض الفائدة من جانب الفيدرالي إلى تراجع قيمة الدولار، مما يجعل السلع المسعرة بالدولار، مثل المعادن، أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وبالتالي يعزز الطلب.
وقد حصل النحاس أيضا على دعم من توقف مؤقت في عمليات التعدين بمنجم "جراسبرج" التابع لشركة "فريبورت-ماكموران" (Freeport-McMoRan) في إندونيسيا، أحد أكبر مناجم النحاس في العالم. 
جاء هذا التوقف عقب حادث أدى إلى محاصرة عدد من العمال داخل المنجم. وأعلنت الشركة أن سبعة عمال لم يتمكنوا من الإجلاء يعتقد أنهم في أمان، وأن فرق الإنقاذ تعمل على فتح الطرق المؤدية إليهم. 
ورغم أهمية هذا التوقف من حيث تأثيره المحتمل على المعروض العالمي، فإن أسعار النحاس واصلت التداول ضمن نطاق ضيق، ما يعكس تركيز السوق حاليا على المؤشرات الاقتصادية الكبرى، مثل بيانات القروض الصينية وتقرير التضخم الأمريكي، أكثر من تأثير العوامل الأساسية المباشرة.

لندن النحاس الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

المزيد