لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
تجديد حبس شخص تحرش بأجنبية أمام مقابر الإمام الشافعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول يبحث مع الشركات العالمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية

أ ش أ

بحث وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، اليوم /الخميس/، مع عدد من رؤساء وممثلي شركات البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين الأجنبية العاملة في مصر، تعزيز الشراكات الاستراتيجية.
واستعرض بدري - خلال اجتماع موسع - التحديات الراهنة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الدور المشترك في دفع وتيرة العمل نحو مزيد من التطور والاستدامة.
وأوضح أن الجهود المشتركة مع الشركاء ساهمت في تقليل معدلات التراجع في إنتاج الغاز وتحقيق الاستقرار، والبدء في رحلة العودة إلى معدلات الإنتاج المرتفعة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس. 
وشدد الوزير على التزام الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسداد مستحقات الشركاء بانتظام خلال الشهور الماضية ومواصلة السداد الشهري المنتظم، الأمر الذي يعزز الثقة في السوق المصري ويحفّز ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا إيجابيًا تمثل في بدء عمليات المسح السيزمي مع التزامات استكشافية معتمدة، ونجاح مصر في تجهيز وتشغيل وحدات التخزين العائمة وإعادة التغييز، مما مكّن البلاد من تلبية ذروة الاستهلاك الصيفي دون انقطاع أو تخفيف للأحمال.
وفي سياق آخر، أوضح الوزير أن قطاع البتروكيماويات يشهد فرصًا عظيمة للاستثمار، سواء من خلال مشروعات قائمة أو من خلال شراكات جديدة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل مجالاً واعدًا أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها في مصر. 
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بهذا القطاع المهم، مع إمداده بكافة احتياجاته من الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة، بالتوازي مع استمرار تلبية الالتزامات التصديرية.
وأضاف أن قطاع التعدين يكتسب زخمًا عالميًا متزايدًا باعتباره أحد المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي، ولفت الوزير إلى أن منجم السكري يعد أيقونة قطاع التعدين في مصر وأحد أبرز المناجم عالميًا.
وخلال اللقاء، استعرض عدد من مسئولي القطاع أهم مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية في مجالات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، وكفاءة الطاقة والمناخ والاستدامة، والحفر والإنتاج، والاتفاقيات والاستكشاف.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة المستمرة مع الشركاء الأجانب لضمان تحقيق أهداف مشتركة. كما وجّه الدعوة لجميع الشركاء للمشاركة في يوم السلامة، الذي سيتم عقده في سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر إيجيبس 2026 باعتباره منصة محورية لتبادل الرؤى والأفكار وتعزيز التعاون.

