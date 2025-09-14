وزير البترول: نجحنا في توفير احتياجات جميع القطاعات من الطاقة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن قطاع البترول نجح في تحقيق التوازن بين استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاعات على مستوى الجمهورية وتوفير احتياجات مختلف قطاعات الدولة من الطاقة.

جاء ذلك خلال حضور الوزير اليوم الأحد أعمال مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لإعتماد نتائج أعمال العام المالي (2024 - 2025) بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.



وقال وزير البترول إن العام المالي الماضي كان مليئًا بالتحديات، ورغم ذلك نجح قطاع البترول في تحقيق التوازن بين استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاعات على مستوى الجمهورية وتوفير احتياجات مختلف قطاعات الدولة من الطاقة.



وشدد على أهمية جهود العاملين بالقطاع والخطة التي تم تنفيذها على محورين رئيسيين، هما مواجهة تناقص الإنتاج المحلي، والتوسع في البنية التحتية لاستقبال الإمدادات ، مؤكدا نجاح الجهود في تثبيت الإنتاج المحلى وبدء رحلة الصعود، موجهاً الشكر لجميع العاملين على دورهم الكبير.



ولفت الوزير إلى دور العمل التكاملي مع أجهزة الدولة وسياسات تحفيز شركاء الاستثمار مما ساعد في التغلب على التناقص في الإنتاج، لافتًا إلى أهمية العمل علي خطة متكاملة لزيادة إنتاج البترول الخام على المستوي القريب بما يحقق نقلة نوعية في هذا المجال، مع إعطاء أولوية لتسريع تنفيذ مشروعات توفير المنتجات البترولية محليًا لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.



ووجه الوزير الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الكامل والمتابعة المستمرة لأنشطة القطاع والاهتمام الكامل بسداد مستحقات الشركاء الأجانب مما كان له مردود إيجابي على خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول.



توقيع 11 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز

ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول المهندس صلاح عبدالكريم، نتائج العام المالي الماضي، موجها الشكر للعاملين بالهيئة على جهودهم المتواصلة طوال العام والعمل دون توقف، وبالتعاون مع ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بما أسهم في تحقيق مستهدفات الحوكمة والتوازن.

وأشار عبد الكريم إلى توقيع 11 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، و12 عقدًا لمشروعات التنمية والإنتاج وتحقيق 49 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، وتنفيذ خطة حفر 71 بئرًا استكشافيًا .

وفي مجال تأمين احتياجات السوق المحلي، أوضح أنه تم توفير كامل الاستهلاك المحلي البالغ 6ر83 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، فيما تجاوز الإنتاج المحلي الإجمالي 60 مليون طن، كما قامت معامل التكرير بعمليات تكرير نحو 3ر25 مليون طن خام لتوفير مختلف المنتجات البترولية والوقود.



وفي مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، أكد عبدالكريم أنه تم تنفيذ 18 مشروعًا في مجالات الطاقة الشمسية وخفض استهلاك السولار والاستفادة بغازات الشعلة بعائد سنوي يقدر بنحو 58 مليون دولار، بما يخفض ما يقرب من 270 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأشار رئيس هيئة البترول إلى أنه تم إنشاء مركز التميز للسلامة والصحة المهنية ، فضلا عن التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بمواقع الشركات والتنسيق مع جهاز شئون البيئة.



تنفيذ 41 مشروعا مجتمعيا

ولفت إلى أنه تم كذلك تنفيذ 41 مشروعا مجتمعيا وتنموي امن خلال المسئولية المجتمعية بما يخدم 163 ألف مواطن في 19 محافظة في إطار الدور المجتمعي للهيئة وشركاتها .

وفي الختام، حرص وزير البترول والثروة المعدنية على تكريم أفضل خمس شركات نجحت خلال العام الماضي في زيادة الإنتاج وهي شركات بدر للبترول وبتروسنان والعلمين وبرج العرب وخالدة، كما كرم أفضل خمس شركات حققت معدلات متميزة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وهي شركات بتروبكر والفرعونية ورشيد للبترول وبتروبل وبتروسيف.