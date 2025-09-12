قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025

أعرب المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، عن تقديره لما جاء في كلمة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية - خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والتي أكد فيها أهمية الترويج لمناطق الاستثمار بجنوب مصر بشكل أكثر فعالية لجذب الشركات الأجنبية، إلى جانب دعم عمليات المسح السيزمي المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكد صابر أن نتائج أعمال «جنوب» لهذا العام تعكس بوضوح جهود العمالة البترولية المخلصة التي تمثل الركيزة الأساسية لنجاحات القطاع، مشيرًا إلى أن الشركة حققت إنتاجًا بلغ 12 مليون برميل من الزيت الخام بزيادة 6% عن العام السابق، بالإضافة إلى 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب، وهو ما يعكس تفاني العاملين في مختلف مواقع الإنتاج.

كما وجّه رئيس النقابة تحية تقدير للمهندس أشرف بهاء الدين، رئيس شركة «جنوب»، على ما استعرضه من مؤشرات أداء مشرفة، مثمنًا جهود الشركات التابعة التي عملت بروح الفريق الواحد في حفر وإصلاح وتنمية الآبار، وتعزيز فرص الاستثمار الواعدة التي يجري الترويج لها.

واختتم صابر مؤكداً أن انعقاد الجمعية العامة لشركة «جنوب» وما حققته من نتائج هو دليل دامغ على أن العامل البترولي هو الثروة الحقيقية وأساس استدامة النجاحات في قطاع البترول، ودعامة رئيسية للاقتصاد الوطني.

وزير البترول والثروة المعدنية النقابة العامة للعاملين بالبترول شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول الزيت الخام إنتاج الزيت الخام

