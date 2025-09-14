انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية دور مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ مبادرة «يوم الخير» والتي تمثل مسؤولية مجتمعية ووطنية وصورة من صور التكافل الإجتماعي بين أفراد الوطن الواحد لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنظيم مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية والأدوات الكتابية والأحذية على الأسر الأكثر احتياجًا دعمًا للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المبادرة شملت توزيع المساعدات في مركز التنمية الشبابية ببلبيس، مركز التنمية الشبابية بالعاشر، مركز شباب الزهور بالعاشر ، مركز شباب النصر بالعاشر ، مركز شباب السلام بالعاشر ،مركز شباب المستقبل، مركز شباب الأمل بالعاشر ، مركز شباب الشروق بالعاشر ، التنمية الشبابية بكفر صقر،مركز شباب شرقية مباشر الإبراهيمية ، مركز شباب المهدية ههيا ، الجديدة، الصالحية الجديدة، الحسينية، مركز شباب أكوة وصفط زريق ديرب نجم، مركز شباب العزيزية منيا القمح ، الشوبكي، مركز شباب كفر الأعصر أبو كبير، مركز شباب مشتول العجمي بمشتول السوق.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن توزيع المساعدات يأتي في إطار حرص المديرية على رعاية الطلاب والأسر البسيطة، وإدخال البهجة على قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد مؤكدًا أن مراكز الشباب ستبقى منارات للعمل الإنساني والخيري في المجتمع.