ندوة تثقيفية لتنمية مهارات العاملين بوحدات الحجز الإداري بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لإطلاعهم علي مختلف القوانين ونصوصها وكيفية تطبيقها، وتعريفهم بأهم القضايا والتشريعات الجديدة التي طرأت على العمل المحلى، بما يساعد في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030.

وأضاف أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالمحافظة الي قيام الوحدة بتنظيم ندوه تثقيفية لتنمية مهارات العاملين بوحدات الحجز الإداري علي مستوي المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية التابعة، وذلك تحت عنوان ( التوعية ) بهدف شرح كيفية تطبيق مواد قانون الحجز الإداري رقم ( ٣٠٨) لسنه ١٩٥٥ احترازاً مما قد يشوب إجراءات الحجز من قصور أو مخالفات قد يمتد أثرها إلي صحتها، وتكون في حيز البطلان والتأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات بشكل صحيح وقانوني حفاظاً علي حقوق الدولة وذلك بمقر مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمحافظة.