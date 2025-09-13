علام يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بشمال الشرقية

شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بنقابة شمال الشرقية.

وفي كلمته الترحيبية، أعرب مصطفى البحطيطي، نقيب محامي شمال الشرقية، عن سعادته بحضور الأستاذ عبدالحليم علام، مثمناً حرصه على مشاركة المحامين هذه المناسبة، وموجهاً الشكر له على دعمه المستمر للنقابة وأعضائها.

من جانبه، عبّر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده في محافظة الشرقية، وبحضور احتفالية تكريم أبناء المحامين المتفوقين، مهنئاً أولياء الأمور بما حققه أبناؤهم من إنجازات، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

وأكد الأستاذ عبدالحليم علام أن حصول عدد من المحامين والمحاميات على درجتي الماجستير والدكتوراه يعكس قيمة النقابة ومكانتها، مشدداً على أن هذا التفوق يشكل نواة لجيل جديد قادر على قيادة المستقبل، مقدماً التحية لكل أب وأم بذلوا الجهد حتى يجنوا ثمار تفوق أبنائهم.

وفي ختام كلمته، أعلن نقيب المحامين عن دعمه وتأييده للأستاذ عادل عفيفي، نقيب جنوب الشرقية، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وعلى هامش الاحتفالية، أهدى مصطفى البحطيطي، درع النقابة الفرعية للأستاذ عبدالحليم علام، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.