مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
جدل كبير على السوشيال ميديا بعد وفاه الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي "سكاتك" و"صنجرو" لبحث توطين صناعات الطاقة الخضراء
وزير الكهرباء يتابع مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية
بالصور

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية المبيدات الزراعية والتي تعتبر أدوات فعالة في مكافحة الآفات الزراعية وحماية المحاصيل من الأمراض والآفات الحشرية والأعشاب الضارة.

وأشار إلي ضرورة مراعاة استخدام المبيدات بحذر وفقًا للممارسات الزراعية المستدامة وتوجيهات المهندسين الزراعيين المؤهلين من خلال برنامج" مطبقي المبيدات" والذي  يلعب دوراً حاسماً في ضمان استخدام المبيدات بشكل آمن وفعال وفقًا لأعلى المعايير.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالإشتراك مع لجنة مبيدات الآفات بالوزارة و معهد بحوث وقاية النبات بالشرقية  وبالتنسيق مع المهندس أشرف طة نصير مدير عام الزراعة  بإطلاق أولي فعاليات  الدورة التدريبية "مطبقى المبيدات" خلال  الفترة من 14/9 حتى  17/9 لسنة 2025  بالإدارة الزراعية بالزقازيق بحضور الدكتور على أحمد مدير المعهد  والمهندس أحمد العساسى مدير عام المكافحة  والمهندس  هانى إبراهيم فتوح مدير الادارة الزراعية بالزقازيق والمهندسة رشا العطار منسق الدورة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الدورة تهدف  إلى الإستخدام الآمن والأمثل للمبيدات والتدريب على كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة بناء على خطة وزارة الزراعة بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة منها القضاء على احتمالات تلوث المحاصيل الزراعية كذلك تأهيل واعداد الشباب كمطبقين للمبيدات والتعرف على أنواعها وكيفية استخدامها وتوقيت الرش المناسب بهدف فتح فرص عمل للشباب وتأهيلهم للعمل بالشركات.

الشرقية محافظ الشرقية الآفات الزراعية المبيدات الزراعية وحماية المحاصيل استخدام المبيدات

