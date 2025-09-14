إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية المبيدات الزراعية والتي تعتبر أدوات فعالة في مكافحة الآفات الزراعية وحماية المحاصيل من الأمراض والآفات الحشرية والأعشاب الضارة.

وأشار إلي ضرورة مراعاة استخدام المبيدات بحذر وفقًا للممارسات الزراعية المستدامة وتوجيهات المهندسين الزراعيين المؤهلين من خلال برنامج" مطبقي المبيدات" والذي يلعب دوراً حاسماً في ضمان استخدام المبيدات بشكل آمن وفعال وفقًا لأعلى المعايير.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالإشتراك مع لجنة مبيدات الآفات بالوزارة و معهد بحوث وقاية النبات بالشرقية وبالتنسيق مع المهندس أشرف طة نصير مدير عام الزراعة بإطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقى المبيدات" خلال الفترة من 14/9 حتى 17/9 لسنة 2025 بالإدارة الزراعية بالزقازيق بحضور الدكتور على أحمد مدير المعهد والمهندس أحمد العساسى مدير عام المكافحة والمهندس هانى إبراهيم فتوح مدير الادارة الزراعية بالزقازيق والمهندسة رشا العطار منسق الدورة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الدورة تهدف إلى الإستخدام الآمن والأمثل للمبيدات والتدريب على كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة بناء على خطة وزارة الزراعة بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة منها القضاء على احتمالات تلوث المحاصيل الزراعية كذلك تأهيل واعداد الشباب كمطبقين للمبيدات والتعرف على أنواعها وكيفية استخدامها وتوقيت الرش المناسب بهدف فتح فرص عمل للشباب وتأهيلهم للعمل بالشركات.