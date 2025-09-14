«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول

ناقشت حلقة اليوم من برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أبعاد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، من غزة إلى لبنان مرورًا باليمن وانتهاءً بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت الحلقة أنّ هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وخرقًا واضحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، فضلًا عن نصوص القانون الدولي التي تجرّم مثل هذه الأفعال، وهو ما ينذر بتصعيد خطير في إقليم يشهد بالفعل توترًا غير مسبوق.

وتوقف النقاش عند الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الدوحة، والتي عُدّت استهانة بمكانة قطر كوسيط في مفاوضات غزة، وتجاوزًا للقواعد الدبلوماسية الراسخة.

وطرحت الحلقة سؤالها المحوري: كيف يمكن وقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول؟