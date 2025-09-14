قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة
شاهد..بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة
شاهد.. صور غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري
هل تصح الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟.. الأزهر يوضح الحكم الشرعي
مدير الإغاثة الطبية في غزة: اضطررنا اليوم لإخلاء المركز الرئيسي.. وجميع الإمدادات متوقفة
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير الإغاثة الطبية في غزة: اضطررنا اليوم لإخلاء المركز الرئيسي.. وجميع الإمدادات متوقفة

غزة
غزة
علي مكي

قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن القطاع يعيش أياما عصيبة على كافة المستويات، وخاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي والإنساني، في ظل استمرار القصف وتدمير البنية التحتية، وتفاقم خطر الجوع.

وفي مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أوضح زقوت، أن الجمعية اضطُرت مؤخرًا إلى إخلاء مقرّها الرئيسي بعد ورود تهديدات إسرائيلية للمنطقة المحيطة به، مشيرا إلى أن القصف استهدف أيضًا مراكز صحية في مناطق الشاطئ والشيخ رضوان والرمال، مما أدى إلى شلل تدريجي في تقديم الخدمات الطبية.

وأضاف: "الآن، الرهان الأخير فقط على المستشفيات القليلة المتبقية في مدينة غزة، مثل مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي العربي، رغم أن الأخير يقع ضمن منطقة مهددة، وقد يتوقف عن العمل في أي لحظة".

وأشار زقوت، إلى أن إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية إلى مدينة غزة متوقفة تمامًا، لسببين رئيسيين: أولًا، منع الاحتلال الإسرائيلي لوصول المساعدات، وثانيًا، التعقيدات اللوجستية التي تعيق حركة الشاحنات من الجنوب إلى المدينة، حيث يوجد طريق واحد مكتظ بالنازحين، وقد يستغرق عبور 100 متر منه عدة ساعات.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية تعمل تحت تهديد دائم، ولا يستطيع الكثير من الأطباء والممرضين الاستمرار في عملهم، خشية ترك عائلاتهم تحت الخطر، حيث "تفصل أي مواطن في غزة عشر دقائق فقط بين تلقي اتصال من جندي إسرائيلي يأمره بالإخلاء، وبين الموت تحت القصف".

غزة الإغاثة الطبية اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

ترشيحاتنا

الدكتور محمد المنسي

الحجر الزراعي المصري يشارك في ورشة بـ عمان لمراجعة معايير الصحة النباتية

سفير عُمان بالقاهرة: "قمة الدوحة" تنعقد في لحظة بالغة الدقة والخطورة

سفير عُمان بالقاهرة: "قمة الدوحة" تنعقد في لحظة بالغة الدقة والخطورة

القداس الإلهي

أجواء روحية في كنيسة مارمرقس والبابا أثناسيوس بشبرا خلال تدشين الأيقونات

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد