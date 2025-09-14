قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شهيد في قصف إسرائيلي استهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي استهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنه من الساحة الأمامية لمعبر رفح، تتواصل جهود الدعم الإنساني لغزة، حيث رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية لحظة انطلاق الفوج الثاني من قافلة "زاد العزة" الـ36، والتي تأتي ضمن سلسلة من القوافل المصرية المتجهة إلى القطاع، حيث في الساعات الأولى من صباح اليوم، غادرت شاحنات الفوج الأول باتجاه معبر كرم أبو سالم، فيما تلحق بها الآن شاحنات الفوج الثاني محملة بالمساعدات الإنسانية، وتشمل مواد غذائية متنوعة مثل الأرز، الدقيق، المعكرونة، إضافة إلى المستلزمات الإيوائية والبطاطين، في استجابة عاجلة للاحتياجات المتزايدة داخل قطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه مع تنفيذ هذه القافلة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب الهيئات الأممية العاملة في الداخل الفلسطيني، فهي تهدف هذه الجهود إلى ضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها، وسط ظروف إنسانية متدهورة نتيجة العدوان المستمر على القطاع، كما يجري يومياً تحديث قوائم المساعدات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، الذي أصبح حالياً المنفذ الوحيد لإدخال الإمدادات الإغاثية من الأراضي المصرية، في ظل تعطل معبر رفح بسبب الدمار الذي ألحقته به القوات الإسرائيلية.

قصف إسرائيلي قطاع غزة غزة خان يونس الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

ترشيحاتنا

فعاليات مكتبة مصر العامة

أجواء احتفالية.. مكتبة مصر العامة بالدقي تختتم أنشطة الصيف بمعرض فني شامل

اعتداء اشقاء على شقيقهم بالغربية

على طريقة قابيل وهابيل..القصة الكاملة لانهاء أشقاء حياة أخيهم الأصغر بسبب الميراث بالغربية

صورة أرشيفية

موعد عودة مياه الشرب إلى قرى جرجا في سوهاج

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد