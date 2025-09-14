قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس السيادة السوداني: اعتداءات ميليشيا الدعم السريع تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
ناجي الشهابي يكشف آخر الاستعدادات لتشكيل قائمة الائتلاف الوطني لخوض انتخابات النواب |فيديو وصور
البدء في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لبناء مدينة الصحفيين
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
توك شو

انطلاق الفوج الرابع من قافلة المساعدات "زاد العزة" الـ36 نحو غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح إنه من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري، رصدنا صباح اليوم تحرّك الفوج الرابع من قافلة "زاد العزة" السادسة، متجهًا إلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم، ويضم هذا الفوج مئات الشاحنات المحمّلة بما يزيد عن 3,200 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية، تشمل موادًا غذائية أساسية مثل الدقيق، الأرز، المكرونة، الأجبان، إضافة إلى مستلزمات طبية وأدوات إيواء عاجلة، وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لكسر الحصار المفروض على القطاع، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الحرب والحصار المستمر منذ أكثر من 700 يوم.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر المصري تلعب دورًا محوريًا في هذه العمليات، حيث يتم الاعتماد على أكثر من 35 ألف متطوع، بينهم 2,000 يعملون بشكل مباشر ضمن استجابة الطوارئ لغزة، ووفق مصادر ميدانية، يعمل الهلال الأحمر بالتنسيق الكامل مع نظيره الفلسطيني، إلى جانب عدد من الهيئات الأممية، لتأمين دخول المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع. كما يتم تحديث قوائم الشحنات يوميًا بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيّرة على الأرض، في ظل استمرار العراقيل الإسرائيلية وتأخير مرور الشاحنات عند معبر كرم أبو سالم.

وتابع أن هذا التدفق الإنساني يعكس حجم الالتزام المصري تجاه دعم الشعب الفلسطيني، رغم التحديات اللوجستية والأمنية، حيث تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة على مدار الساعة لضمان تدفق المساعدات، ويستمر المشهد الإغاثي من معبر رفح في التوسّع، في ظل الضغط الشعبي والرسمي لإيصال المساعدات بشكل فوري وفعّال.

قافلة زاد العزة معبر رفح غزة قطاع غزة الهلال الأحمر المصري

