انطلاق الفوج الرابع من قافلة المساعدات "زاد العزة" الـ36 نحو غزة

قال زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح إنه من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري، رصدنا صباح اليوم تحرّك الفوج الرابع من قافلة "زاد العزة" السادسة، متجهًا إلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم، ويضم هذا الفوج مئات الشاحنات المحمّلة بما يزيد عن 3,200 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية، تشمل موادًا غذائية أساسية مثل الدقيق، الأرز، المكرونة، الأجبان، إضافة إلى مستلزمات طبية وأدوات إيواء عاجلة، وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لكسر الحصار المفروض على القطاع، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الحرب والحصار المستمر منذ أكثر من 700 يوم.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر المصري تلعب دورًا محوريًا في هذه العمليات، حيث يتم الاعتماد على أكثر من 35 ألف متطوع، بينهم 2,000 يعملون بشكل مباشر ضمن استجابة الطوارئ لغزة، ووفق مصادر ميدانية، يعمل الهلال الأحمر بالتنسيق الكامل مع نظيره الفلسطيني، إلى جانب عدد من الهيئات الأممية، لتأمين دخول المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع. كما يتم تحديث قوائم الشحنات يوميًا بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيّرة على الأرض، في ظل استمرار العراقيل الإسرائيلية وتأخير مرور الشاحنات عند معبر كرم أبو سالم.

وتابع أن هذا التدفق الإنساني يعكس حجم الالتزام المصري تجاه دعم الشعب الفلسطيني، رغم التحديات اللوجستية والأمنية، حيث تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة على مدار الساعة لضمان تدفق المساعدات، ويستمر المشهد الإغاثي من معبر رفح في التوسّع، في ظل الضغط الشعبي والرسمي لإيصال المساعدات بشكل فوري وفعّال.