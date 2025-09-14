الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة

أكد الرئيس الفلسطيني، أن الهجمات الإسرائيلية مؤشر خطير لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن الرد العربي والإسلامي الموحد ضرورة لحماية أمننا الجماعي، متابعا انه يجب اتخاذ خطوات دبلوماسية وإجراءات رادعة عاجلة وحازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في المنطقة.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: “نؤكد ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع”.

وعقب الرئيس الفلسطيني، أن قمة الدوحة الطارئة تثبت أن أمتنا أكثر تماسكا وصلابة أمام محاولات التفريق والعدوان.

