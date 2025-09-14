قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة

الرئيس الفلسطيني
هاجر ابراهيم

أكد الرئيس الفلسطيني، أن الهجمات الإسرائيلية مؤشر خطير لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن الرد العربي والإسلامي الموحد ضرورة لحماية أمننا الجماعي، متابعا انه يجب اتخاذ خطوات دبلوماسية وإجراءات رادعة عاجلة وحازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في المنطقة.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: “نؤكد ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع”.

وعقب الرئيس الفلسطيني، أن قمة الدوحة الطارئة تثبت أن أمتنا أكثر تماسكا وصلابة أمام محاولات التفريق والعدوان.
 

