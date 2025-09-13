كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

كشفت عدد من التقارير الصحفية الأمريكية تفاصيل جديدة حول الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، المعروف باسم عملية "قمة النار"، والذي فشل في اغتيال قيادات بارزة من حركة حماس.



ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، رفض جهاز الموساد تنفيذ خطة ميدانية كان قد أعدها عبر عملائه لتصفية شخصيات قيادية من حماس في قطر، خشية أن يؤدي ذلك إلى أزمة مع الدوحة التي لعبت دورا محوريا في الوساطة والمفاوضات خلال السنوات الأخيرة، أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس الموساد ديدي برنياع حذر من أن توقيت العملية قد يضر بالعلاقات التي نسجتها تل أبيب مع قطر.

