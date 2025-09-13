تحضيرات القمة العربية بالدوحة تقترب من النهاية.. تفاصيل

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الدوحة، إن التحضيرات الجارية للقمة العربية الإسلامية شارفت على الانتهاء، حيث تواصل الجهات القطرية المختصة استقبال الوفود الرسمية القادمة تباعًا للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية التي ستنطلق صباح غدٍ عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الدوحة.

وأوضح أن وزير الخارجية السعودي وصل بالفعل إلى العاصمة القطرية، فيما يُنتظر وصول وزير الخارجية المصري وعدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية تباعًا خلال الساعات المقبلة.

انتهاء الاجتماع التحضيري

وأضاف الوصيف، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض جهز مركزًا إعلاميًا متكاملًا لاستقبال الإعلاميين من داخل وخارج قطر لتغطية فعاليات القمة، مشيرًا إلى أن مؤتمرًا صحفيًا سيُعقد عقب انتهاء الاجتماع التحضيري للإعلان عن مشروع البيان الذي سيُعرض على القادة المشاركين.

وأفاد بأن توقيت المؤتمر الصحفي قد يقترب من الساعة الرابعة والنصف مساء غدٍ بالتوقيت المحلي للدوحة، حيث تتواصل الترتيبات الأمنية واللوجستية بشكل مكثف لضمان انسيابية الفعاليات.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن الحياة في شوارع العاصمة القطرية عادت إلى طبيعتها رغم كثافة الاستعدادات الأمنية، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بأن يتضمن البيان الختامي إدانة واسعة للضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطر، إضافة إلى مناقشة مقترحات لإنشاء قوة عربية مشتركة.

كما لفت إلى أن هذه التطورات تثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة وامتداده إلى دول آمنة في الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه أروقة الاجتماعات اتصالات مكثفة بين وزراء الخارجية المشاركين لترتيب المواقف قبل انطلاق القمة.