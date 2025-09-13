قطر تدين الهجوم على قافلة عسكرية في باكستان

أعلنت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وأدى إلى سقوط قتلى.

وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبّرت الوزارة، عن تعازي قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب باكستان.

كان الجيش الباكستاني قد أعلن مقتل 12 من جنوده في كمين نصبه مسلحون بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وأوضح الجيش، في بيان اليوم، أن الاشتباك اندلع عقب الهجوم وأسفر عن مقتل 13 مسلحا أيضا بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، بينما أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين بجروح.

و يذكر أنه منذ سنوات تتواجه القوات الباكستانية وجماعات مسلحة تنشط في مناطق مختلفة من البلاد، حيث يحدث هذا بشكل مستمر، خاصة في المناطق الحدودية القريبة من أفغانستان.