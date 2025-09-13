مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة

خرج عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة بوسط لندن، اليوم السبت، حاملين معهم الأعلام الوطنية في تظاهرة ينظمها الناشط المناهض للمهاجرين تومي روبنسون.

كما حمل المحتجون علم بريطانيا، بينما رفع آخرون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية وارتدوا قبعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، وفق رويترز.

وبحلول منتصف النهار، احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في الشوارع جنوب نهر التيمز قبل أن يتجهوا نحو وستمنستر حيث يقع مقر البرلمان.



كذلك هتفوا بشعارات تنتقد رئيس الوزراء كير ستارمر، ولوّحوا بلافتات كتب على بعضها عبارة "أعيدوهم إلى بلادهم"، فيما اصطحب بعض المشاركين أطفالهم.



إلى ذلك أفادت الشرطة التي دفعت بعدد كبير من القوات في العاصمة البريطانية، بأن بعض الضباط تعرضوا "لهجوم بمقذوفات" واضطروا إلى استخدام القوة لتجنب اختراق الطوق الأمني وسائل إعلام محلية.

من جهته، قال روبنسون في منشور على منصة "إكس" إن "مئات الآلاف يملأون شوارع وسط لندن، متحدين من أجل حرياتنا".

في المقابل، خرج احتجاج مضاد تنظمه حركة "واجهوا العنصرية" في مكان قريب.

و يذكر أن الهجرة أصبحت القضية السياسية المهيمنة في بريطانيا، وطغت على المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر.

إذ تواجه البلاد عدداً قياسياً من طلبات اللجوء ووصول مهاجرين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، منهم أكثر من 28 ألف مهاجر هذا العام.