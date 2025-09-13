قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود حمدان: مسلسل أحمد العوضي فى رمضان2026 سيتناول قضية تجارة الأعضاء |خاص
منتخب الشابات لكرة اليد يتوج بلقب بطولة الأمم الإفريقية
أحمد موسى: حان الوقت أن يكون لدينا تحالف عسكري إسلامي وقوة عربية مشتركة
بعد عدة محاولات.. الإمارات ترفض استقبال نتنياهو ما دامت الحرب على غزة مستمرة
أحمد موسى: حان الوقت لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي
عمر جابر يضيف الهدف الثاني للزمالك في مرمى المصري بالدوري
مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة
ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية
بي-21 رايدر.. قاذفة شبحية تعيد رسم مستقبل التفوق الجوي الأمريكي| صور
رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة

هاجر رزق

خرج عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة بوسط لندن، اليوم السبت، حاملين معهم الأعلام الوطنية في تظاهرة ينظمها الناشط المناهض للمهاجرين تومي روبنسون.

كما حمل المحتجون علم بريطانيا، بينما رفع آخرون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية وارتدوا قبعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، وفق رويترز.

وبحلول منتصف النهار، احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في الشوارع جنوب نهر التيمز قبل أن يتجهوا نحو وستمنستر حيث يقع مقر البرلمان.


كذلك هتفوا بشعارات تنتقد رئيس الوزراء كير ستارمر، ولوّحوا بلافتات كتب على بعضها عبارة "أعيدوهم إلى بلادهم"، فيما اصطحب بعض المشاركين أطفالهم.


إلى ذلك أفادت الشرطة التي دفعت بعدد كبير من القوات في العاصمة البريطانية، بأن بعض الضباط تعرضوا "لهجوم بمقذوفات" واضطروا إلى استخدام القوة لتجنب اختراق الطوق الأمني وسائل إعلام محلية.

من جهته، قال روبنسون في منشور على منصة "إكس" إن "مئات الآلاف يملأون شوارع وسط لندن، متحدين من أجل حرياتنا".

في المقابل، خرج احتجاج مضاد تنظمه حركة "واجهوا العنصرية" في مكان قريب.

و يذكر أن الهجرة أصبحت القضية السياسية المهيمنة في بريطانيا، وطغت على المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر.
إذ تواجه البلاد عدداً قياسياً من طلبات اللجوء ووصول مهاجرين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، منهم أكثر من 28 ألف مهاجر هذا العام.

