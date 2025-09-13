قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: احترام سيادة الدول أصبح على المحك ومحل تهديد شديد
أحمد موسى: صندوق النقد يضغط على مصر وتصريحاته عننا مستفزة
وزير الخارجية: لا تهاون أو تفريط في حق مصر المائي
سعر طن الحديد اليوم السبت 13/9/2025
رسالة عاجلة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي
إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا ننتظر من قمة الدوحة؟
على هامش اجتماعات البرلمان المتوسطي برئاسة أبو العينين.. وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين| صور
محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة الطرق والتسريع من أعمال الرصف وترميم الحفر بالمدن
غياب عمرو وردة عن قائمة لاريسا أمام تريبوليس بالدوري اليوناني
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد
مصر والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لدعم السياحة والتنمية الاقتصادية بقنا
مع قرب افتتاحه رسميا.. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مركز الدراسات السياسية: عملية القدس تثبت أهمية استغلال نقاط ضعف الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية

اعتبر مركز الدراسات السياسية والتنموية، يوم السبت، أن عملية القدس تمثل نقطة تحول استراتيجية تفتح نافذة لفهم ديناميات العمليات النوعية الفلسطينية وتأثيرها المباشر على التوازن العسكري والأمني الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية التخطيط الميداني الذكي والاستفادة من نقاط ضعف الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أصدرها المركز حول عملية القدس النوعية التي نفّذها الشابان الفلسطينيان مثنّى عمرو ومهند طه صباح يوم 8 من سبتمبر، مستهدفين حافلات تقل مستوطنين قرب مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة، باستخدام بندقية رشاشة محلية الصنع من طراز "كارلو" ومسدس، وأسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 23 آخرين، مع إطلاق عشرات الطلقات خلال ساعة الذروة الصباحية، لتكون الأكثر دموية في القدس منذ أكثر من عام.

وأكدت الورقة أن العملية، التي أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عنها، جاءت في توقيت بالغ الحساسية، إذ يركز جيش الاحتلال غالبية قواته النظامية على التحضير لهجوم بري واسع على غزة، ما ترك الضفة الغربية والقدس مكشوفة أمام العمليات النوعية، وهو ما يعكس قدرة المقاومة الفلسطينية على المبادرة الذكية رغم التفوق العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي.

مكاسب العملية الفدائية

ووفق تقدير الموقف، فقد أجبرت العملية قائد الأركان الإسرائيلي إيال زامير على إعادة ترتيب الأولويات، حيث تم سحب بعض القوات من غزة وتوجيهها للضفة الغربية لضبط الوضع الأمني، ما يعكس هشاشة نقاط الاحتلال الداخلية عند الانشغال في جبهة أخرى.

وأشار المركز إلى أن العملية استغلت نقاط الضعف الزمنية والمكانية للجيش الإسرائيلي، وأظهرت قدرة المقاومة على المبادرة النوعية في لحظة حرجة.

وقال إن العملية تزامنت مع الأعياد اليهودية، ما زاد من الضغط النفسي والعسكري على الأجهزة الأمنية.

وأضاف المركز "المحللون الإسرائيليون وصفوا العملية بأنها اختبار حقيقي لقدرة الجيش على التعامل مع مفاجآت نوعية في مناطق تحت السيطرة الكاملة".

عملية القدس التوازن العسكري القدس المحتلة راموت كتائب القسام قائد الأركان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

مركز الدراسات السياسية: عملية القدس تثبت أهمية استغلال نقاط ضعف الاحتلال

أرشيفية

استشهاد 45 فلسطينيا برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي

زيلينسكي

زيلينسكي: مستعدون للقاء ثلاثي بمشاركة ترامب.. وعلى واشنطن دفع بوتين للحوار لوقف القتل

بالصور

تكلفة بسيطة.. وصفات طبيعية لعلاج الكلف والنمش

علاج الكلف
علاج الكلف
علاج الكلف

على هامش اجتماعات البرلمان المتوسطي برئاسة أبو العينين.. وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين| صور

زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين
زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين
زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين

لماذا يمنعك ضوء الهاتف من النوم العميق؟.. هرمون خفي المتهم في ذلك

كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟
كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟
كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟

خارجة من الشمس .. تحذير | عاصفة جيومغناطيسية تصدم الأرض غدا

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد