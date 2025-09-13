قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع قرب افتتاحه رسميا.. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
غزة.. أول سفينة ضمن أسطول الصمود تغادر ميناء تونس
انقلاب ميكروباص على طريق السباعية بإسنا يسفر عن 7 مصابين
الخارجية: تحويلات المصريين بالخارج أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة
وزير الخارجية: هناك دولًا غربية قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان وتقف خرساء اليوم
محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي
صعود جديد لـ الذهب مساء اليوم 13-9-2025
أحمد سعد نقاش وآخر طبيب.. أبرز مهن الفنانين قبل الشهرة
إطلاق اسم علي المصيلحي على منحة بنك ناصر الدراسية للطلاب المتفوقين
غزة.. أول سفينة ضمن أسطول الصمود تغادر ميناء تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية، بانطلاق أول سفينة ضمن أسطول "الصمود" العالمي من ميناء بنزرت شمال تونس باتجاه غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

كما أفادت وسائل الإعلام بأن 22 سفينة ستنطلق خلال الأيام المقبلة نحو القطاع، من بينها سفينة "ألما" التي أكد ناشطون تعرضها للهجوم.

وقد غادر الأسطول، الذي يضم أيضا الناشطة السويدية جريتا ثونبرغ، برشلونة ومر عبر عدة موانئ انضمت إليها سفن أخرى.وتعد تونس المحطة الأخيرة قبل القطاع.

وأعلنت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "فرنسا المتمردة" ريما حسن، اليوم السبت، انضمامها إلى أسطول “الصمود العالمي”.

واتهمت المسؤولة المنتخبة الحكومات الغربية، على منصة"إكس" بـ"المسؤولية عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة" وبـ"الصمت" الذي ميزها بعد هجومين على الأسطول.

