غزة.. أول سفينة ضمن أسطول الصمود تغادر ميناء تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية، بانطلاق أول سفينة ضمن أسطول "الصمود" العالمي من ميناء بنزرت شمال تونس باتجاه غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

كما أفادت وسائل الإعلام بأن 22 سفينة ستنطلق خلال الأيام المقبلة نحو القطاع، من بينها سفينة "ألما" التي أكد ناشطون تعرضها للهجوم.

وقد غادر الأسطول، الذي يضم أيضا الناشطة السويدية جريتا ثونبرغ، برشلونة ومر عبر عدة موانئ انضمت إليها سفن أخرى.وتعد تونس المحطة الأخيرة قبل القطاع.

وأعلنت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "فرنسا المتمردة" ريما حسن، اليوم السبت، انضمامها إلى أسطول “الصمود العالمي”.

واتهمت المسؤولة المنتخبة الحكومات الغربية، على منصة"إكس" بـ"المسؤولية عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة" وبـ"الصمت" الذي ميزها بعد هجومين على الأسطول.