استشهاد 45 فلسطينيا برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، استشهاد 45 فلسطينيا بينهم 29 من مدينة غزة، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من القطاع، بحسب وكالة أنباء "وفا".

واستشهد أمس 70 مواطنا في قطاع غزة، ما رفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 64,803 شهداء، و164,264 مصابا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن 24 شهيدا نُقلوا إلى مستشفى الشفاء، و8 إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و5 شهداء إلى مستشفى العودة، وشهيدا إلى مستشفى الأقصى، و4 إلى مستشفى ناصر، و3 إلى مستشفى الهلال الأحمر.

وكان مستشفى ناصر الطبي، أعلن استشهاد مواطنين من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز مساعدات شمال مدينة رفح.

كما وصل مستشفى الشفاء 5 شهداء باستهداف الاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.