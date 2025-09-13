زيلينسكي: مستعدون للقاء ثلاثي بمشاركة ترامب.. وعلى واشنطن دفع بوتين للحوار لوقف القتل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تملك القدرة على دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة الحوار، مشددا على أن أي شكل من أشكال اللقاء مقبول إذا كان الهدف هو "وقف أعمال القتل".

وأكد زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، استعداده الكامل لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقد لقاء ثلاثي يضم قادة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأولوية هي لحضور القادة أنفسهم، وليس فرقا فنية أو تمثيلية.

وأضاف: "نحن مستعدون لأي صيغة: ثلاثية ثم ثنائية، أو العكس. المهم أن تكون هناك نتائج، وأن يحضر القادة بأنفسهم. إذا كان بإمكان الولايات المتحدة لعب هذا الدور، فنحن نرحب بذلك بشدة".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن المبادرة يجب أن تنطلق من حرص المجتمع الدولي على إنهاء النزاع، قائلا: "المهم ليس شكل اللقاء، بل أن يوقف القتل، وأن يعود الأمن لشعبنا".