وزير خارجية الهند يؤكد لنظيره البولندي دعم بلاده لإيجاد حل دائم للصراع في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، مجددا موقف بلاده الداعم لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا والتوصل لحل دائم للصراع.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية الهند مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الجمعة.



وقال جايشانكار - في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الجمعة - إن سيكورسكي أبدى قلقه إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأمن بولندا، في إشارة إلى انتهاك طائرات مسيرة للأجواء البولندية.



وأوضح وزير الخارجية الهندي - خلال الاتصال - أن بلاده تفضل إنهاء مبكر للأعمال العدائية وإيجاد حل دائم للصراع في أوكرانيا.



كان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أعلن أن 19 طائرة مسيرة على الأقل انتهكت أجواء بلاده ليل التاسع من سبتمبر الجاري؛ ما استدعى إقلاع طائرات مقاتلة بولندية، فضلا عن تدخل طائرات من حلف شمال الأطلسي (ناتو).. فيما نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات نحو الأراضي البولندية باستخدام طائرت مسيرة، مؤكدة أن الغارات التي شنتها استهدفت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في المناطق الغربية من البلاد على الحدود مع بولندا.