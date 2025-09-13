قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة فتح : القدس لن تكون جزءًا من إسرائيل الكبرى
مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا
أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ
رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك
الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟
هذا الفعل ينجي العبد يوم القيامة.. تعرف عليه
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي
الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري
أخبار العالم

مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا

مجموعة السبع
مجموعة السبع
محمود نوفل


إتفق وزراء مالية مجموعة السبع على تسريع المناقشات لمواصلة استخدام أصول روسيا السيادية المجمدة لتمويل دفاع أوكرانيا.

كما إتفق وزراء مالية مجموعة السبع على استكشاف آليات أخرى من شأنها أن تسمح بزيادة الدعم المالي لأوكرانيا.

كما بحث وزراء مالية مجموعة السبع مجموعة من التدابير الاقتصادية المحتملة لزيادة الضغط على روسيا.

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية  بأن الولايات المتحدة تعتزم تكثيف ضغوطها على مجموعة الدول الصناعية السبع لدفعها إلى فرض رسوم جمركية على الهند والصين، أكبر مشتري النفط الروسي، في محاولة لإجبار موسكو على الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى فرض رسوم بنسبة 100% على البلدين بسبب استمرار تعاملهما مع روسيا، لكنه واجه تحفظات أوروبية لأن فرض مثل هذه الرسوم على شركاء تجاريين كبار سيكون معقدًا.

واقترحت واشنطن أن تتراوح الرسوم بين 50% و100%، ومع ذلك، بدا ترامب أكثر مرونة مع الهند، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات التجارية بين البلدين وتطلعه للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي للتوصل إلى اتفاق.

وفي السياق نفسه، أكد مبعوث ترامب المرشح سيرجيو جور أن الخلافات بين واشنطن ونيودلهي بشأن الرسوم ليست كبيرة، متوقعًا التوصل إلى حل قريب، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تتوقع من الهند التزامات أكبر مقارنة بدول أخرى، باعتبارها "صديقًا" استراتيجيًا.

وتمر العلاقات بين البلدين بتوتر منذ أن فرض ترامب رسومًا متبادلة بنسبة 25% على السلع الهندية في يوليو، تلتها رسوم إضافية للسبب نفسه المتعلق بالنفط الروسي، ورغم ذلك، فإن حجم التجارة الثنائية بينهما مازال يتجاوز 190 مليار دولار سنويًا، ما يجعل تسوية الخلافات أمرًا ضروريًا للطرفين.
 

وزراء مالية مجموعة السبع أصول روسيا السيادية المجمدة أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا

