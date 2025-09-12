قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تكشف دواعي الولادة القيصرية المبررة طبيا
التخطيط والبنك الدولي يبحثان تمويل سياسات التنمية ومراجعة المالية العامة
وفد البنك الدولي يناقش مستجدات ملفات التعاون المشتركة مع مصر
مصادر تكشف لـ صدى البلد كواليس ما قبل قرار الخطيب بعدم خوض انتخابات الأهلي
تحرك جديد في سعر الذهب اليوم 12-9-2025
وظائف خالية في بنك مصر قدم الآن
الإمارات: أمن قطر جزء لا يتجزأ من استقرار دول التعاون الخليجي
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أمريكا تعتزم دفع مجموعة السبع لفرض رسوم جمركية على الهند والصين بسبب مشتريات النفط الروسي

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن الولايات المتحدة تعتزم تكثيف ضغوطها على مجموعة الدول الصناعية السبع لدفعها إلى فرض رسوم جمركية على الهند والصين، أكبر مشتري النفط الروسي، في محاولة لإجبار موسكو على الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى فرض رسوم بنسبة 100% على البلدين بسبب استمرار تعاملهما مع روسيا، لكنه واجه تحفظات أوروبية لأن فرض مثل هذه الرسوم على شركاء تجاريين كبار سيكون معقدًا.

واقترحت واشنطن أن تتراوح الرسوم بين 50% و100%، ومع ذلك، بدا ترامب أكثر مرونة مع الهند، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات التجارية بين البلدين وتطلعه للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي للتوصل إلى اتفاق.

وفي السياق نفسه، أكد مبعوث ترامب المرشح سيرجيو جور أن الخلافات بين واشنطن ونيودلهي بشأن الرسوم ليست كبيرة، متوقعًا التوصل إلى حل قريب، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تتوقع من الهند التزامات أكبر مقارنة بدول أخرى، باعتبارها "صديقًا" استراتيجيًا.

وتمر العلاقات بين البلدين بتوتر منذ أن فرض ترامب رسومًا متبادلة بنسبة 25% على السلع الهندية في يوليو، تلتها رسوم إضافية للسبب نفسه المتعلق بالنفط الروسي، ورغم ذلك، فإن حجم التجارة الثنائية بينهما مازال يتجاوز 190 مليار دولار سنويًا، ما يجعل تسوية الخلافات أمرًا ضروريًا للطرفين.

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

مريم عامر منيب

مريم عامر منيب لـ خطيبها: بابا سيعتني بك يا حبيبي

الضرائب

الضرائب تشرح تفاصيل خضوع نشاط التجارة الإلكترونية للمحاسبة..تفاصيل

مواد بناء

سعر الحديد والأسمنت صباح اليوم 12-9-2025

خلال جلسة البورصة

تنمية المشروعات: نركز على تمكين الشباب ودعم الشركات على الاستقرار والنمو

بالصور

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

