الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إلهام أبو الفتح تكتب.. ماذا ننتظر من قمة الدوحة؟

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إسراء صبري

استعرضت الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقالا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «ماذا ننتظر من قمة الدوحة؟».

تنطلق في الدوحة قمة عربية إسلامية استثنائية، بعد أن انتهكت إسرائيل سيادة دولة قطر الشقيقة، لا أحد يمكن أن يرضى بانتهاك سيادة الدول أو تقويض قواعد القانون الدولي، والمطلوب موقف عربي–إسلامي مشترك.

ونحن تجمعنا قضية واحدة، وهي ضرورة حماية الأمن القومي العربي، وصون كرامة الأمة، والرد على أي عدوان يهدد استقرارها، والمطلوب من القمة أن تخرج بقرارات تعكس إرادة حقيقية في الدفاع عن الحقوق المشروعة، بعيدًا عن الاكتفاء ببيانات إدانة أو مواقف لفظية.

القمة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، المنطقة كلها تعيش على وقع تصعيد خطير، بينما تتجه أنظار العالم إلى العواصم العربية والإسلامية لمعرفة ما إذا كانت ستنجح في بلورة موقف موحد يضع خطوطًا حمراء أمام الانتهاكات المستمرة.

وهنا ، يبرز الدور المصري بوضوح، فمصر التي تتحمل عبء الملفات الإقليمية الكبرى، من القضية الفلسطينية إلى استقرار شرق المتوسط .. تجد نفسها مرة أخرى في قلب المعادلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود تحركات دبلوماسية متوازنة، تجمع بين الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعوب، وتجنب انزلاق المنطقة إلى فوضى أوسع، وهو منطق يعكس إدراك القاهرة لمسؤوليتها التاريخية، ليس فقط كدولة جوار مباشر، بل كركيزة للاستقرار العربي.

ننتظر من القمة  أن تركز القمة على عدة محاور:

توحيد الموقف السياسي في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، والضغط من خلال القنوات الدولية.

إبراز البعد الإنساني للأزمة، والدعوة لتحرك إغاثي منظم يخفف معاناة المدنيين.

التنسيق القانوني والدبلوماسي لمحاسبة من ينتهك سيادة الدول أو يهدد الأمن الإقليمي.

لقد عاصرنا  الكثير من القمم التي انتهت ببيانات قوية وشجب وادانه دون اي أثر ملموس، والرهان الآن أن تكون قمة الدوحة مختلفة، وأن تنجح في تقديم خارطة طريق واقعية.

نريد أن تكون القمة بداية لتحرك جديد، يُعيد للأمة صوتها الموحد، ويثبت للعالم أن العرب والمسلمين ما زالوا قادرين على الدفاع عن حقوقهم إذا توافرت الإرادة.. فهل ينجح القادة في قمة الدوحة.

الصحفية إلهام أبو الفتح إلهام أبو الفتح الدوحة إسرائيل

