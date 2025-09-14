قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
رياضة

الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استاد المقاولون العرب، استعدادا لمواجهة إنبي في إطار مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع إنبي في إطار مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد المقاولون العرب.

لعب الفريقان 44 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 30 ديسمبر الماضي، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في عشر مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 81 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً. أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2033، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد أبو تريكة ومحمد بركات برصيد سبعة أهداف لكل منهما، وعماد متعب برصيد خمسة أهداف، ثم فلافيو أمادو وعلي معلول ومروان محسن ومحمود كهربا برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

النادي الأهلي الأهلي استاد المقاولون العرب إنبي الدوري الممتاز

