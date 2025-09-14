قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة: تراجع القلق الأمريكي بشأن أمن إسرائيل بعد إضعاف خصومها الإقليميين
قانون العمل الجديد.. البدوي: الإجازات لا تظلم العامل ولا ترهق صاحب العمل.. والتدرج فيها منطقى
سويلم: رقمنة مجالات وزارة الري مثل التراخيص وإنشاء العديد من التطبيقات
تقديم 86.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 60 يومًا من حملة «100 يوم صحة»
الأهلي يستدرج إنبي في الدوري المصري لمصالحة جماهيره
التعليم تعلن إعفاء 10 فئات من المصروفات الدراسية.. تفاصيل
بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025
علاء فاروق يفتتح معرض صحاري الدولي للزراعة
بديل بطاقات التموين.. بدء تطبيق الكارت الموحد للدعم في بورسعيد
بداية المشوار العالمي.. بيراميدز يواجه أوكلاند سيتي في بطولة كأس انتركونتيننتال
سعر الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في مصر
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

تشهد أسعار الدواجن استقرار نسبي خلال تعاملات بورصة اليوم الاحد الموافق 14 سبتمبر 2055، حيث يعتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الفراخ بصفة دورية كونها من أهم مصادر البروتينات التي لا غني عنها، وسنوضح خلال السطور التالية أسعار الدواجن وطبق البيض اليوم.

أسعار الدواجن

  • سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا في البورصة لتباع إلى المستهلك في حدود 73 جنيهًا.
  • تراوحت أسعار الفراخ (الساسو) بين 105 جنيهًا إلى 106 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليتم بيعها في الأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا للكيلو.
  • أسعار الفراخ (البلدي) سجلت 119 جنيهًا للكيلو ليتم بيعها إلى المستهلك بسعر 129 جنيهًا للكيلو.
  • سجلت الفراخ (الأمهات) سعر 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار الكتاكيت

  • الكتكوت (الأبيض شركات) عمر يوم، سجل سعر يتراوح بين 27 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.
  • انخفض سعر الكتكوت (الأبيض قطعان) عمر يوم، ليسجل سعر يتراوح بين 23 جنيهًا إلى 23.5 جنيهًا.
  • الكتكوت (الساسو) عمر يوم، سجل سعر يتراوح بين 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  • سجل الكتكوت (الساسو بيور) عمر يوم، سعر يتراوح بين 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.
  • جاء الكتكوت (البلدي الحر) عمر يوم، ليسجل سعر يتراوح بين 4.5 جنيهات إلى 8.5 جنيهات.

أسعار البط

  • سجل البط (البلدي) سعر يتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.
  • البط (الفرنساوي) سجل سعر يتراوح بين 64 جنيهًا إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البط (المسكوفي) بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • جاء سعر البط (بغالي) ليتراوح بين 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • لحم البط (مولار) تراوح سعره بين 74 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي

  • اللحم الرومي (الأبيض) سجل سعر يتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.
  • اللحم الرومي (الأسمر) تراوح سعره بين 109 جنيهًا إلى 110 جنيهًا للكيلو. 

أسعار البيض

  • سجلت كرتونة البيض (الأبيض) سعر يتراوح بين 137 جنيهًا إلى 139 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى الجمهور المستهلك في الأسواق المختلفة بسعر يتراوح بين 147 جنيهًا إلى 149 جنيهًا.
  • سجلت كرتونة البيض (الأحمر) سعر يتراوح بين 142 جنيهًا إلى 148 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى الاسواق المختلفة ومنافذ البيع بسعر يتراوح بين 152 جنيهًا إلى 158 جنيهًا.
