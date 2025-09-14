بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

تشهد أسعار الدواجن استقرار نسبي خلال تعاملات بورصة اليوم الاحد الموافق 14 سبتمبر 2055، حيث يعتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الفراخ بصفة دورية كونها من أهم مصادر البروتينات التي لا غني عنها، وسنوضح خلال السطور التالية أسعار الدواجن وطبق البيض اليوم.

أسعار الدواجن

سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا في البورصة لتباع إلى المستهلك في حدود 73 جنيهًا.

تراوحت أسعار الفراخ (الساسو) بين 105 جنيهًا إلى 106 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليتم بيعها في الأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ (البلدي) سجلت 119 جنيهًا للكيلو ليتم بيعها إلى المستهلك بسعر 129 جنيهًا للكيلو.

سجلت الفراخ (الأمهات) سعر 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار الكتاكيت

الكتكوت (الأبيض شركات) عمر يوم، سجل سعر يتراوح بين 27 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

انخفض سعر الكتكوت (الأبيض قطعان) عمر يوم، ليسجل سعر يتراوح بين 23 جنيهًا إلى 23.5 جنيهًا.

الكتكوت (الساسو) عمر يوم، سجل سعر يتراوح بين 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

سجل الكتكوت (الساسو بيور) عمر يوم، سعر يتراوح بين 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.

جاء الكتكوت (البلدي الحر) عمر يوم، ليسجل سعر يتراوح بين 4.5 جنيهات إلى 8.5 جنيهات.

أسعار البط

سجل البط (البلدي) سعر يتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.

البط (الفرنساوي) سجل سعر يتراوح بين 64 جنيهًا إلى 65 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البط (المسكوفي) بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.

جاء سعر البط (بغالي) ليتراوح بين 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا للكيلو.

لحم البط (مولار) تراوح سعره بين 74 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي

اللحم الرومي (الأبيض) سجل سعر يتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.

اللحم الرومي (الأسمر) تراوح سعره بين 109 جنيهًا إلى 110 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض