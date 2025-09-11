قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الضربات الإسرائيلية والإيرانية.. قطر تقيم شراكاتها الأمنية مع واشنطن
مدبولي: كل يوم نسمع أخبارا لظهور بعض الاستكشافات البترولية الجديدة
رائد فضاء عالق .. سيدة يابانية تتعرض لاحتيال غريب عبر الإنترنت
مدبولي: نستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030.. ونواب: الرئيس السيسي الداعم الحقيقي للقطاع
كريم فهمي يوجه رسالة لأكرم حسني.. ماذا قال؟
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
رائد فضاء عالق .. سيدة يابانية تتعرض لاحتيال غريب عبر الإنترنت

رائد فضاء عالق.. سيدة يابانية تتعرض لاحتيال غريب عبر الإنترنت
رائد فضاء عالق.. سيدة يابانية تتعرض لاحتيال غريب عبر الإنترنت
ولاء خنيزي

في عصر تتسع فيه دائرة التواصل عبر الإنترنت، لم تعد عمليات الاحتيال محصورة في الأساليب التقليدية، بل اتخذت أشكالًا معقّدة تستغل المشاعر الإنسانية والثقة المتبادلة، ويتورط العديد من الاشخاص إلى عمليات نصب مختلفة، ففي اليابان، سقطت امرأة مسنّة تبلغ من العمر 80 عامًا ضحية أحد هذه المخططات، بعدما صدّقت محتالًا تظاهر بكونه رائد فضاء يواجه خطر الموت في مهمة فضائية، لتتحول قصتها إلى تحذير بارز من مخاطر الاحتيال العاطفي عبر الشبكة، وذلك وفقًا لما نشره موقع oddity central

أصل الحكاية 

كانت بداية الحكاية عندما وقعت امرأة يابانية مسنّة، تبلغ من العمر 80 عامًا، ضحية عملية احتيال غريبة عبر الإنترنت، بعدما أقنعها محتال بأنه رائد فضاء عالق في مهمة فضائية يحتاج إلى المساعدة، بدأت القصة في يوليو الماضي عندما تعرّفت عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ليبدأ تدريجيًا في كسب ثقتها.

تفاصيل عملية الاحتيال

المحتال أوهم المرأة بأنه على متن مركبة فضائية يتعرض خلالها لهجوم خطير، وأقنعها بأن الطريقة الوحيدة لإنقاذه هي إرسال المال لشراء الأكسجين والنجاة، واستجابت السيدة لطلب المُحتال وقامت بتحويل ما يقارب مليون ين ياباني (نحو 6700 دولار أمريكي) من خلال أنظمة الدفع المسبق في خمسة متاجر مختلفة، وذلك بين شهري يوليو وأغسطس.

العامل النفسي والعاطفي

مع مرور الوقت، بدأت المرأة، التي تعيش بمفردها في جزيرة هوكايدو، تُبدي إعجابًا بالمحتال، الأمر الذي جعلها أكثر استعدادًا لمساعدته رغم غرابة القصة، لكنها لم تُخبر أسرتها بما يجري إلا بعد أن ساورها الشك وشعرت بوجود أمر غير طبيعي، لتتوجه في النهاية إلى الشرطة.

موقف السلطات

 أوضحت السلطات اليابانية أن ما جرى يُعد مثالًا واضحًا على الاحتيال العاطفي عبر الإنترنت، مؤكدة أن استعادة الأموال في مثل هذه الحالات يكاد يكون مستحيلًا، ولهذا قررت الشرطة نشر تفاصيل الحادثة بهدف تحذير المواطنين من الوقوع في فخ مماثل.

تحذير رسمي

قال أحد مسؤولي الشرطة في تصريحات رسمية: "إذا طلب منك شخص التقيت به عبر وسائل التواصل الاجتماعي أموالًا نقدية، فيرجى الحذر من احتمالية وقوع عملية احتيال، والإبلاغ عن ذلك على الفور."

حوادث مشابهة

جدير بالذكر أن هذا النوع من الاحتيال ليس جديدًا في اليابان، ففي عام 2022 دفعت امرأة مسنّة أخرى 30 ألف دولار أمريكي لمحتال ادعى بدوره أنه رائد فضاء يحتاج إلى المال للعودة إلى الأرض.

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

القبض على مالكي ومديري 11 شركة وهمية زعمت تسفير المواطنين للعمل بالخارج

القبض على مالكي ومديري 11 شركة وهمية للتوظيف بالخارج

القبض على مدير شركة سياحة بالتجمع الأول لنصبه على الأجانب بزعم تقنين الإقامة

القبض على مدير شركة سياحة بالتجمع الأول لنصبه على الأجانب بزعم تقنين الإقامة

8 بوابات حديدية و3 نوافذ.. القبض على المتهمين بسرقة أبواب المدافن بالمنيا

8 بوابات حديدية و3 نوافذ.. القبض على المتهمين بسرقة أبواب المدافن بالمنيا

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

