رائد فضاء عالق .. سيدة يابانية تتعرض لاحتيال غريب عبر الإنترنت

في عصر تتسع فيه دائرة التواصل عبر الإنترنت، لم تعد عمليات الاحتيال محصورة في الأساليب التقليدية، بل اتخذت أشكالًا معقّدة تستغل المشاعر الإنسانية والثقة المتبادلة، ويتورط العديد من الاشخاص إلى عمليات نصب مختلفة، ففي اليابان، سقطت امرأة مسنّة تبلغ من العمر 80 عامًا ضحية أحد هذه المخططات، بعدما صدّقت محتالًا تظاهر بكونه رائد فضاء يواجه خطر الموت في مهمة فضائية، لتتحول قصتها إلى تحذير بارز من مخاطر الاحتيال العاطفي عبر الشبكة، وذلك وفقًا لما نشره موقع oddity central

أصل الحكاية

كانت بداية الحكاية عندما وقعت امرأة يابانية مسنّة، تبلغ من العمر 80 عامًا، ضحية عملية احتيال غريبة عبر الإنترنت، بعدما أقنعها محتال بأنه رائد فضاء عالق في مهمة فضائية يحتاج إلى المساعدة، بدأت القصة في يوليو الماضي عندما تعرّفت عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ليبدأ تدريجيًا في كسب ثقتها.

تفاصيل عملية الاحتيال

المحتال أوهم المرأة بأنه على متن مركبة فضائية يتعرض خلالها لهجوم خطير، وأقنعها بأن الطريقة الوحيدة لإنقاذه هي إرسال المال لشراء الأكسجين والنجاة، واستجابت السيدة لطلب المُحتال وقامت بتحويل ما يقارب مليون ين ياباني (نحو 6700 دولار أمريكي) من خلال أنظمة الدفع المسبق في خمسة متاجر مختلفة، وذلك بين شهري يوليو وأغسطس.

العامل النفسي والعاطفي

مع مرور الوقت، بدأت المرأة، التي تعيش بمفردها في جزيرة هوكايدو، تُبدي إعجابًا بالمحتال، الأمر الذي جعلها أكثر استعدادًا لمساعدته رغم غرابة القصة، لكنها لم تُخبر أسرتها بما يجري إلا بعد أن ساورها الشك وشعرت بوجود أمر غير طبيعي، لتتوجه في النهاية إلى الشرطة.

موقف السلطات

أوضحت السلطات اليابانية أن ما جرى يُعد مثالًا واضحًا على الاحتيال العاطفي عبر الإنترنت، مؤكدة أن استعادة الأموال في مثل هذه الحالات يكاد يكون مستحيلًا، ولهذا قررت الشرطة نشر تفاصيل الحادثة بهدف تحذير المواطنين من الوقوع في فخ مماثل.

تحذير رسمي

قال أحد مسؤولي الشرطة في تصريحات رسمية: "إذا طلب منك شخص التقيت به عبر وسائل التواصل الاجتماعي أموالًا نقدية، فيرجى الحذر من احتمالية وقوع عملية احتيال، والإبلاغ عن ذلك على الفور."

حوادث مشابهة

جدير بالذكر أن هذا النوع من الاحتيال ليس جديدًا في اليابان، ففي عام 2022 دفعت امرأة مسنّة أخرى 30 ألف دولار أمريكي لمحتال ادعى بدوره أنه رائد فضاء يحتاج إلى المال للعودة إلى الأرض.