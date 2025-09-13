قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول لمباراة حرس الحدود والجونة بالدوري
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
عبد العزيز جمال

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447 أن شهر رمضان المبارك لعام 2026 ميلاديًا سيحل يوم الخميس الموافق 19 فبراير، وذلك بحسب التقديرات الفلكية الأولية التي تحدد بداية الشهر الفضيل، مع التأكيد على أن الموعد النهائي يبقى مرهونًا بالرؤية الشرعية للهلال في كل دولة عربية وإسلامية.

موعد رمضان 2026 فلكيًا

التقديرات الفلكية تشير إلى أن ليلة تحري هلال رمضان ستكون يوم الثلاثاء 17 فبراير، على أن يبدأ الصيام في معظم الدول الإسلامية يوم الأربعاء 18 أو الخميس 19 فبراير 2026.

شهر رمضان

من املتوقع أن تكون عدة رمضان 30 يومًا كاملًا في ذلك العام، وهو ما يعني أن الشهر الكريم سيأتي كاملًا في فصل الشتاء، حيث تكون ساعات الصيام أقصر مقارنة بفصول أخرى.

أهمية الرؤية الشرعية

رغم دقة الحسابات الفلكية، إلا أن الاعتماد النهائي يكون على الرؤية الشرعية للهلال، إذ تلتزم كل دولة عربية وإسلامية برؤية الهلال داخل نطاقها الجغرافي أو وفق ما تعتمده هيئاتها الشرعية، ما قد يؤدي إلى اختلاف بداية الشهر يومًا واحدًا بين بلد وآخر .

أكدت دار الإفتاء المصرية أن المصريين سيصومون وفقًا لإعلانها الرسمي عقب الرؤية الشرعية، فيما تعتمد السعودية على لجان الرصد الفلكي والترائي البصري لتحديد بداية الشهر.

التقويم الهجري وأهميته

التقويم الهجري يعتمد على الدورة القمرية، أي المدة التي يستغرقها القمر في دورانه الكامل حول الأرض ويتكون من 12 شهرًا تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة ويبلغ متوسط طول الشهر الهجري 29.53 يومًا، وهو ما يفسر تقدّم شهر رمضان كل عام ميلادي بنحو 10 إلى 11 يومًا.
التقويم الهجري تقويمًا إسلاميًا رسميًا في دول عدة، منها المملكة العربية السعودية، وقد أنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجُعلت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مرجعًا لأول سنة فيه.

تضارب الأقوال ومخاطر الخلاف

الهيئات الشرعية تحذر من الاعتماد على شهادات فردية بشأن رؤية الهلال دون تحقق رسمي، لما قد يسببه ذلك من تضارب الأقوال بين أفراد المجتمع وهو أمر قد يؤدي إلى بلبلة وإفساد وحدة الصف لذلك، فإن الالتزام بالرؤية الشرعية أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا عند تعذر الرؤية يبقى المنهج الصحيح.

النصوص النبوية في إثبات الصوم

استندت دار الإفتاء المصرية في تأكيدها لآلية دخول الشهر إلى الحديث الشريف الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» وهو ما يعزز أهمية الاعتماد على الرؤية أو الإكمال عند غياب الهلال.

رمضان 2026 في مصر والسعودية

بحسب الحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان 2026 سيبدأ في مصر والسعودية يوم الخميس 19 فبراير، مع احتمال أن يسبق ذلك بيوم واحد فقط إذا ثبتت الرؤية مساء الثلاثاء 17 فبراير هذا الموعد يثير اهتمام المواطنين بشدة نظرًا لما يحمله الشهر الكريم من روحانيات وأعمال خير وطاعات ينتظرها المسلمون بشغف كل عام

التقديرات الفلكية وعدد الأيام المتبقية

وفقًا للتقويم الهجري، يتبقى نحو 157 يومًا على قدوم شهر رمضان المبارك، ومع استمرار حركة القمر في دورته، يتضح أن بداية الشهر الفضيل ستكون متوافقة مع الحسابات المبدئية التي حددت الخميس 19 فبراير كأول أيامه فلكيًا

157 يومًا على رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف الموعد المنتظر

رمضان 2026 يبدأ فلكيًا 19 فبراير.. والرؤية الشرعية تفصل الكلمة الأخيرة

ليلة تحري الهلال 17 فبراير.. وهذا هو الموعد المبدئي لبداية الصيام

الحسابات الفلكية: رمضان 2026 كامل 30 يومًا وفي قلب الشتاء

الرؤية الشرعية تحسم.. متى نصوم رمضان 2026؟

19 فبراير أول أيام رمضان 1447 هجريًا وفق الحسابات الفلكية

كم يومًا تبقى على قدوم الشهر الكريم رمضان 2026؟

تضارب محتمل في بداية رمضان 2026 بين بعض الدول الإسلامية

رمضان 2026 على الأبواب.. وهذه تفاصيل موعده فلكيًا وشرعيًا

