ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف من داخل مسجد في الإسكندرية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 / الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من (أحد الأشخاص) بقيام شخص مجهول بسرقة هاتفه المحمول حال تواجده داخل المسجد المشار إليه.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.