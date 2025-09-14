القبض على سيدة اختلقت واقعة سرقة لمصوغاتها بالقاهرة

كشف الاجهزة الامنيه بوزارة الداخلية، حقيقة عدة منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت الإدعاء بتغيب سيدة حال توجهها لإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى حضر لقسم شرطة المرج (مالك محل ، وزوجته وموظف) وقرروا بتعرض زوجته لسرقة مشغولاتها الذهبية وأن الأخير عثر عليها ملقاة أمام أحد المساجد بالقاهرة عقب تعرضها لواقعة تخدير فقام بالإتصال بزوجها وتسليمها له.

وبإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إختلاق الزوجة واقعة التخدير والسرقة فى إطار خلافات زوجية، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المزعوم سرقتها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة.