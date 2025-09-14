ضبط 290 قضية مخدرات و68 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة في تنفيذ حملة أمنية مكبرة أسفرت عن نتائج إيجابية واسعة في عدة مجالات.

في مجال قضايا المخدرات تم ضبط 290 قضية جلب مواد مخدرة وضبط 298 متهمًا، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من المخدرات منها حوالي 207 كيلو جرام من الحشيش، و250 كيلو جرام من بذور البانجو، و28 كيلو جرام من مخدر البانجو، وأكثر من 16 كيلو جرام من الهيروين، وأكثر من 7 كيلو جرام من الآيس، وأكثر من 5 كيلو جرام من البودر، وأكثر من 3 كيلو جرام من الشابو، وأكثر من كيلو جرام من الإستروكس والكوكايين، و650 جرام من فرجينيا، إلى جانب 369 أمبول مخدر و11499 قرص مخدر.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 68 قطعة سلاح ناري بحوزة 66 متهمًا شملت 3 بنادق آلية، و7 بنادق خرطوش، و7 طبنجات، و51 فرد خرطوش، و224 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و5 خزائن متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 257 قطعة سلاح أبيض.



وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 59361 حكمًا قضائيًا متنوعًا، منها 155 حكم جناية، و18293 حكم حبس جزئي، و3495 حكم حبس مستأنف، و28359 حكم غرامة، و9059 مخالفة. كما تم ضبط 8 متهمين هاربين، و15 متهمًا متورطين في أعمال بلطجة، و233 دراجة نارية مخالفة.

وعلى صعيد المخالفات المرورية، تم تسجيل 19763 مخالفة متنوعة. وتم فحص 60 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وأسفرت الفحوصات عن إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لتأمين الطرق ومكافحة الجرائم المختلفة.