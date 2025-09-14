حبس سيدة لاستغلالها صغيرة في أعمال التسول بمنطقة قصر النيل

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيق، لقيامها باستغلال صغيرة في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغلال سيدة لصغيرة في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيدة وبصحبتها صغيرتها "4 سنوات الظاهرة بالصورة، وبمواجهتها أقرت باستغلال نجلتها في أعمال التسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.